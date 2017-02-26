В Татарстане стартовал новый социальный проект inIT. «ИТ-парк» совместно с региональной общественной организацией инвалидов «Интеграция» открывает курсы по обучению компьютерному программированию людей с ограниченными физическими возможностями. Занятия будут бесплатными.



- В программе inIT могут принять участие люди любого возраста и с разной степенью инвалидности. Мы хотим показать, что каждый человек может изменить свою жизнь, стать социально активным, внести свой вклад в развитие республики, - рассказал на пресс-конференции директор «ИТ-парка» Антон Грачев. - Мы начали принимать заявки. Заявку и подробную анкету надо заполнить на сайте init16.ru. И еще необходимо написать небольшое эссе, в котором следует рассказать, почему именно тебе нужно пройти обучение и стать программистом.

В 20-х числах марта из присланных заявок мы отберем только 10, их авторы и станут первыми участниками проекта. Но заявки будут приниматься и дальше. Наша задача - сформировать базу данных ребят, которые хотят учиться, мы будем приглашать их на наши курсы. В дальнейшем планируем организовать обучение дистанционно, в режиме онлайн. Это будет удобно для всех, особенно для тех, кто живет в других городах и районах Татарстана и не может приезжать на занятия в Казань. А пока РООИ «Интеграция» взяла на себя решение транспортного вопроса для казанских ребят, которые пройдут отбор в наш проект. Они будут обеспечены полным сопровождением - им помогут выйти из дома, посадят в машину, отвезут на учебу в «ИТ-парк», а потом привезут домой.

- На какое время рассчитан курс обучения?

- Занятия будут проходить в «ИТ-парке» два раза в неделю в течение четырех месяцев. По окончании курсов наши ученики получат аттестаты государственного образца. К тому же «ИТ-парк» будет содействовать в трудоустройстве наших выпускников. Надеемся, что компании IT-сферы поддержат программу inIT и будут предоставлять работу для инвалидов, которые прошли у нас обучение.

- Программа inIT очень актуальна. Ребята смогут получить новые знания, познакомиться с новыми людьми, открыть для себя новые возможности. Кто-то сможет устроиться на работу в IT-компанию, кто-то станет фрилансером и будет зарабатывать самостоятельно или сможет собрать вокруг себя команду единомышленников, - подчеркнул руководитель проекта inIT и региональной общественной организации инвалидов «Интеграция», помощник депутата Госдумы РФ Ольги Павловой Павел Кочкарев. - У людей с инвалидностью достаточно много свежих, неординарных идей. Если им дать в руки такой инструмент, как программирование, то можно от них получить интересные стартапы, проекты, программы, приложения, которые позволят зарабатывать серьезные деньги.