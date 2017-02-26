Сармановский район, как и многие другие регионы Восточного Татарстана, пока слабо изучен в научном отношении. Детальный анализ результатов комплексного изучения объектов историко-культурного наследия и истории населенных пунктов Сармановского района дается в научном труде «Древности Сармановского района».



Эта книга подготовлена известным историком-археологом и востоковедом, специалистом по древней и средневековой истории Волго-Уральского региона, Средней Азии и Ирана, заведующим отделом истории татаро-булгарской цивилизации Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, заслуженным деятелем науки РТ Альбертом Бурхановым.

- В книге приводятся основные результаты исследовательских работ, проведенных нашими предшественниками - историками, геологами и краеведами - и в последние годы нами, - рассказал Альберт Бурханов. - Природно-географические условия Сармановского района были благоприятны для расселения и освоения людьми территории бассейнов рек Мензеля, Мелля и их притоков с древнейших времен до позднего Средневековья.

Ранее вся территория района была отмечена лишь пятью археологическими объектами. Благодаря нашим исследованиям по итогам полевых экспедиций 2015 - 2016 годов по Сармановскому району в регионе выявлены и зафиксированы остатки и следы 25 археологических памятников, из них 3 стоянки, 1 курган, 7 поселений и 14 местонахождений. При этом к эпохе камня относятся 2 объекта, к культурам бронзы - 5, к периодам Средневековья - 18.

После научной обработки нами были переданы на постоянное хранение в фонды Музея Великой Отечественной войны и краеведения Сармановского района и краеведческого уголка сармановской школы около 300 археологических находок, среди которых зуб мамонта и кости ископаемых животных, фрагменты керамических изделий разных периодов, железные орудия, предметы труда и другие реликвии.

Остатки 25 древних и средневековых поселений и местонахождений выявлены у сел Сарманово, Муртыш-Тамак, Карашай-Саклово, Рантамак, Старый Мензелябаш, Кульметьево, Яхшы-Каран, Муртыш-Баш, Лешев-Тамак, Большое Нуркеево, Саклов-Баш, Шигаево и других.

Мы попытались впервые дать характеристику пока малоизученных (за исключением работ местных краеведов) в районе эпиграфических объектов, сохранившихся на территории сельских кладбищ. Благодаря изучению надписей на намогильных камнях получены дополнительные материалы о знаменитых земляках.

Выяснили интересные факты о зарождении и развитии промышленных производств, в особенности горной добычи меди в Сармановском регионе в XVIII - XIX веках. В книге есть материалы и о возникновении многих татарских селений

Сармановского района, в частности, сел Большое Нуркеево, Шарлиарема, Курмашево, Азалаково, Старое и Новое Ахметово, Каташ-Каран, Муртыш-Баш, Муртыш-Тамак, Альметьево, Кавзияково, Нижний Бикмет, Татарские Карамалы, Сарманово, Рангазар, Чурашево, Карашай-Саклово и других.

Монография иллюстрирована археологическими картами, фотографиями основных объектов и находок археологии, этнографии, архитектуры и промышленности, сохранившихся и выявленных на территории Сармановского района. Материалы книги уже сегодня могут служить основой для подготовки и издания уже в ближайшее время новых научных книг по древней, средневековой и новой истории как Сармановского района, так и в целом Восточного Татарстана.