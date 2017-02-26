Вчера в казанском парке Победы на открытии республиканской «Вахты памяти» семье без вести пропавшего во время Великой Отечественной войны советского солдата Каюма Каримова, призванного в 1941 году из Татарстана на фронт, были переданы памятные реликвии.

Украинские поисковики обнаружили место его захоронения в Киевской области. В селе Гатном Каюм Каримов был похоронен в том же 1941 году, на тот момент ему было 20 лет.

Медальон, фотоснимки, земля с места гибели и захоронения героя войны Каюма Каримова были отданы племяннице солдата Марине Хабибулиной руководителем республиканского объединения «Отечество», занимающегося поисками и установлением судьбы без вести пропавших воинов, Александром Коноплевым, сообщает ИА «Татар-информ».

«Поисковиками, нашими знакомыми ребятами с Украины, он был найден в Киевской области и нашим другом Андреем Ященко провезен через Москву и Санкт-Петербург, усилиями наших друзей доставлен в Казань. Я хотел бы передать военные реликвии племяннице Каюма Каримова Марине Хабибулиной. Мы передаем все реликвии, которые у нас здесь есть, все доказательства участия в войне с фотографиями, землей с места гибели и места захоронения», - рассказал Александр Коноплев.

«Очень тяжело говорить. Это старший брат моего папы. Они были призваны втроем: Каюм, Хабиль и папа мой Рауф. Сколько жил мой дедушка, он все искал своих пропавших сыновей - Каюма и Хабиля, искал и мой отец, но не мог найти. Мы очень благодарны тем, кто помог нам все это вернуть, поисковым отрядам. Они делают такую огромную работу, низкий поклон им всем», - поделилась Марина Хабибулина.