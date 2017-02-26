В Татарстане могут пройти Дни культуры провинции Хунань, а в китайской провинции - Дни культуры нашей республики.

Об этом сообщил вчера на брифинге в Кабмине РТ вице-премьер - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, докладывая об итогах рабочей поездки нашей делегации в Китай.

Делегация Татарстана во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым посетила Китайскую Народную Республику 23 февраля. Во время рабочей поездки Президент РТ принял участие в деловом форуме «Татарстан - Хунань». В его работе также участвовали губернатор провинции Хунань Сюй Дачже, представители местной власти и бизнеса КНР.

Кроме того, состоялась официальная встреча Рустама Минниханова с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хунань Ду Цзяхао. Президент РТ пригласил Ду Цзяхао посетить Татарстан.

«Обсуждались возможности расширения сотрудничества в области туризма, образования, культуры, обмен студентами и проведение Дней культуры провинции Хунань и Республики Татарстан», - рассказал Альберт Каримов. Он добавил, что по организации Дней культуры провинции Хунань в республике уже даны поручения минкульту.

На стадии обсуждения находится совместный татарстано-китайский инвестиционный проект «Сельскохозяйственный парк Сяосян-Волга» по биопереработке продукции растениеводства мощностью 300 тыс. т в год и выпуску 200 видов экологически чистых продуктов питания и сырья для фармацевтики, косметологии. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 210 млн долларов, сообщает ИА «Татар-информ». Ведется поиск партнеров.