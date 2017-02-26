С начала года на рынок труда в Татарстане вышло более 28000 соискателей. Самыми активными кандидатами в первые месяцы 2017 года стали представители сфер «Медицина, фармацевтика» (+23%), «Наука, образование» (+18%) и «Страхование» (+17%).



По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, всего по отношению к началу прошлого года рост базы соискателей составил 5%.

«Высокая активность соискателей может объясняться несколькими факторами, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter в Поволжье Наталья Парфенова. - С одной стороны, очень многие решают начать новую жизнь с нового года, с другой стороны, часть соискателей, которые откладывали поиск работы до лучших времен, решают посмотреть на рынок труда, оценить, какие появились для них предложения. Часто такие просмотры оборачиваются желанием сменить работодателя и собственно новой работой. Хочу отметить, несмотря на такое солидное число соискателей, которые в начале года разместили или актуализировали резюме для поиска работы, пик активности на рынке труда кандидатов ожидается в марте».

При этом рост активности кандидатов наблюдается далеко не во всех профессиональных сферах. Например, банковские служащие, маркетологи и административный персонал не спешат менять работу в начале года. Рост резюме по отношению к прошлому году в этих профобластях минимален либо вообще отсутствует.

Из всего числа соискателей, которые начали искать работу в январе-феврале этого года, 37% вполне устроит вознаграждение в размере 35000 - 50000 рублей. Однако среднее зарплатное предложение по республике составило в начале года 30000 рублей.

Со стороны работодателей наиболее востребованными специалистами на рынке труда Татарстана в начале 2017 года являются специалисты сферы продаж - на их долю приходится более трети (36%) всех запросов местных компаний. Второе место по количеству предложений занимает сфера информационных технологий - 12% от всех размещенных вакансий по республике. Третье место по востребованности - у производственного персонала: каждая десятая вакансия от работодателей РТ посвящена поиску именно этих специалистов.