В Татарстане задержаны два гражданина по подозрению в реализации молочной продукции с признаками фальсификации.



Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали двух жителей Набережных Челнов по подозрению в совершении мошенничества и реализации молочной продукции с признаками фальсификации.

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан поступило заявление от предпринимателя, который через интернет приобрел молочную продукцию с признаками фальсификации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что неизвестные разместили в сети «Интернет» объявление о продаже молочной продукции. Как выяснили оперативники, злоумышленники организовали цех по производству сливочного масла и спреда. В дальнейшем данная продукция сбывалась в розничные сети республики, а также направлялась в Москву.

В Нижнекамске сотрудники полиции провели оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка», приобретя за 570 тыс. рублей 150 картонных коробок сливочного масла весом 3 тонны. В момент сделки полицейские задержали одного из подозреваемых, а также водителя автомобиля, на котором был доставлен товар.

При осмотре автомашины обнаружена различная документация: накладные, счета-фактуры, договоры, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности. Со склада в Набережных Челнах, принадлежащего одному из предпринимателей, оперативники изъяли 31 коробку спреда общим весом 620 килограммов. В цехе, где производилось фальсифицированное сливочное масло, был задержан второй подозреваемый. Во время осмотра в боксах нашли 333 коробки фальсифицированного масла общим весом более 600 килограммов.

В ходе дополнительных мероприятий сотрудники полиции обнаружили в Набережных Челнах типографию, в которой подозреваемые изготавливали тару. Из типографии изъята тысяча коробок с нанесенным логотипом.

С целью пресечения дальнейшего распространения фальсифицированной пищевой продукции в розничных сетях Татарстана произведены проверочные закупки у клиентов подозреваемых, которые сбывали данную продукцию под видом сливочного масла.

В общей сложности по итогам мероприятий изъято 10 тыс. килограммов сливочного масла и спреда.

Образцы изъятой молочной продукции направлены на экспертизу в Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ. По ее результатам продукция признана фальсифицированной. Вся изъятая продукция находится на ответственном хранении, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан..

По данному факту Главным следственным управлением МВД по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 3 статьи 159, ч. 2 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.