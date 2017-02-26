Четыре года назад в России началась работа по проведению независимой оценки качества услуг в социальной сфере - социальном обслуживании, здравоохранении, образовании и культуре. По федеральному законодательству каждая организация как минимум раз в три года подвергается такой независимой оценке. Как и кто оценивает работу соцучреждений?



Как рассказала на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ», заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева, независимую оценку проводит организация-оператор, которая выбирается на конкурсной основе. Работа учреждения оценивается по нескольким критериям: открытость и доступность информации об учреждении, комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения, время ожидания услуги. Очень важный фактор - доброжелательность, вежливость, компетентность сотрудников учреждения.

В создании объективной картины положения дел в учреждениях социальной сферы может помочь каждый человек. Татарстанцы могут высказывать свои мнения о качестве оказания услуг на сайтах профильных министерств. Кроме того, в организациях социального обслуживания можно заполнить анкеты, а также свои отзывы и предложения написать в свободной форме и опустить в специальные почтовые ящики, установленные в учреждениях. Кстати, методики независимой оценки постоянно совершенствуются.

Вся собранная информация поступает в общественный совет, который создан при каждом министерстве, или в органы местного самоуправления. На заседании общественного совета анализируются результаты независимой оценки и принимаются конкретные меры по решению поднятых вопросов, устранению выявленных недостатков и недочетов в деятельности проверяемых организаций.

К примеру, после оценки работы некоторых социальных учреждений было принято решение о ликвидации Центра реабилитации инвалидов в Арском районе - его присоединили к Центру соцобслуживания. Был ликвидирован Аксубаевский дом-интернат для пенсионеров, потому что условия там не соответствовали принятым нормам. Также по итогам проверок была приостановлена деятельность социально-реабилитационных отделений комплексных центров социального обслуживания населения Елабужского и Апастовского районов. Сейчас там устраняются выявленные нарушения. Принято решение о проведении капитального ремонта в 5 психоневрологических интернатах, 7 социальных приютах для детей и подростков, об обновлении мебели и оборудования в некоторых организациях соцобслуживания. Несколько сотрудников соцучреждений были направлены на курсы повышения квалификации.

Такая же тщательная независимая оценка проводится и в отношении образовательных учреждений, организаций, которые оказывают медицинские, оздоровительные услуги, спортивных и культурных учреждений.

Все итоги проверок открыты. Они выложены на сайтах министерств во вкладках «Общественный совет» и «Независимая оценка качества социальных услуг», а также на официальном сайте www.bus.gov.ru.