На руках у татарстанцев находится 50633 единицы охотничьего гладкоствольного оружия, 4135 - с нарезным стволом, 9590 - «травматики» и 6110 единиц газового оружия. Всего на учете в Татарстане состоят 49190 владельцев оружия, на руках у которых 71177 единиц различного вооружения. Контроль за гражданским и служебным оружием осуществляют подразделения Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

За весь прошлый год в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии поступило 45002 заявления на оказание госуслуг, 37801 из которых - в электронном виде. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» врио начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по РТ Камиль Абдразаков.

«Владение оружием накладывает на гражданина определенные ограничения. Одним из главных условий для получения лицензии на приобретение оружия является создание будущим владельцем специальных условий, обеспечивающих его надежное хранение и исключающих доступ к нему посторонних лиц, в том числе совместно проживающих. Обеспечение сохранности оружия заключается не только в установке сейфа, но и в хранении ключей в недоступном и неизвестном для других лиц месте. Нашей настоятельной рекомендацией претенденту на получение лицензии на оружие является оборудование места его хранения сигнализацией. Это требование не обязательно, однако установив ее, владелец обеспечит гораздо большую сохранность своего оружия», - подчеркнул Камиль Абдразаков.

В качестве примера правоохранители приводят случай, произошедший 14 ноября прошлого года в Псковской области. Двое подростков проникли в частный дом и взломали оружейный сейф. Из него они взяли два охотничьих ружья и травматический пистолет. Из этого оружия подростки открыли огонь по полицейским, которые просили их выйти из дома и сложить оружие. Впоследствии подростки застрелились.

«Если бы дом был оборудован охранной сигнализацией с выводом на пульт вневедомственной охраны, то при проникновении в него экипаж группы задержания прибыл бы на место происшествия до момента вскрытия сейфа. Принятые меры позволили бы предотвратить совершение такого чрезвычайного происшествия, а главное - смерть двух подростков», - объяснил Камиль Абдразаков.

Также имеются случаи хищения оружия из машин: в прошлом году таковых было зарегистрировано два. Правоохранители напомнили, что Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия - штраф до 100 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Также предусмотрено ограничение свободы на срок до года и арест до 6 месяцев.

Во время проверок в 2016 году сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и органов внутренних дел за различные нарушения условий хранения оружия в Татарстане привлечено к административной ответственности 3008 владельцев, изъято 3709 единиц оружия, сообщает ИА «Татар-информ».

Использовать оружие можно для охоты, занятий спортом и только в исключительных случаях - для самообороны. Применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам. После применения оружия владелец в течение суток обязан проинформировать о случившемся подразделение лицензионно-разрешительной работы или орган внутренних дел.

По каждому такому факту применения оружия проводится проверка, по результатам которой в отношении виновных принимаются предусмотренные законодательством РФ меры в зависимости от тяжести совершенных правонарушений. В обязательном порядке аннулируется разрешение на хранение и ношение оружия, оружие изымается.

Кроме того, владельцам запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, религиозных обрядах, культурно-развлекательных и спортивных мероприятиях.