Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в работе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017». Ключевая тема форума в этом году - «Новые проекты для роста».

Двухдневная деловая программа форума (27 - 28 февраля) включает в себя 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева.

Структура деловой программы Российского инвестиционного форума состоит из трех тематических блоков: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».

В составе делегации, сопровождающей Президента РТ, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров и другие, передает пресс-служба Президента РТ.

Вчера в рамках XVI Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» было объявлено имя первого посла чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan - 2019. Чести стать первым послом WorldSkills Kazan - 2019 удостоен Аркадий Новиков - известный ресторатор, телеведущий, бизнесмен.

Мероприятие состоялось на выставочном стенде Республики Татарстан. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Приветствуя участников мероприятия, Ольга Голодец напомнила, что два года назад в непростой борьбе Казань была выбрана местом проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в 2019 году. На это право также претендовали Париж (Франция) и Шарлеруа (Бельгия).

- И когда мы в честной конкурентной борьбе победили, радость была невероятная, потому что для нас это не просто победа, это очень серьезный шанс продвинуть профессиональное среднее образование. Это возможность для ребят поверить в свой успех, в свою личную карьеру, - сказала Ольга Голодец.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, приветствуя участников мероприятия, сообщил, что основная задача сегодня - не только провести чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в 2019 году на достойном уровне, но и сделать так, чтобы национальная сборная Российской Федерации показала высокие результаты. Для этого сегодня очень много делается в Республике Татарстан, подчеркнул он. «Последние результаты чемпионата EuroSkills-2016 в Швеции показали, что у нас есть потенциал», - отметил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана также напомнил, что специально для мирового первенства в Казани строится международный выставочный центр «Казань Экспо».

«Вся система гостеприимства будет сделана так, чтобы гости нашей страны почувствовали теплоту татарстанской земли, - заявил он. - Я всех вас приглашаю в Казань, и мы надеемся на вашу поддержку, чтобы вы болели за нашу российскую сборную!»

Генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов выразил слова признательности Аркадию Новикову.

Аркадий Новиков в ответном слове поблагодарил за оказанное доверие, отметив, что постарается своим примером популяризировать профессию повара, ресторатора и других профессий.

В WorldSkills более 56 номинаций, в которых молодые специалисты могут показать свое мастерство и чему-то научиться.

Далее ведущий мероприятия официально объявил Аркадия Новикова первым послом мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вручила Аркадию Новикову сертификат посла, Президент Татарстана Рустам Минниханов передал ему шарф с символикой чемпионата, генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов вручил статуэтку с логотипом WorldSkills Kazan - 2019.



«Мы знаем, что вместе мы сила!»

Сегодня отмечает свой юбилей Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

В истории нашей республики всегда решающую роль играл ее лидер. Вставший у руля 25 марта 2010 года новый руководитель республики Рустам Минниханов способствовал, как показало время, успешному развитию Татарстана в новых реалиях. Главным достижением Президента и его команды,

безусловно, является то, что Татарстан сегодня один из самых динамично развивающихся и успешных регионов Российской Федерации. День за днем, год за годом наша республика становится все более узнаваемой и признанной в мире. Во всем этом весомую роль играет первое лицо республики - активный и восприимчивый ко всему новому Рустам Минниханов.

В одном из обращений к жителям республики Президент РТ сказал: «Мы знаем, что вместе мы сила!» Хотим подхватить эти слова и в день юбилея от имени коллектива редакции газеты «Казанские ведомости» пожелать Рустаму Нургалиевичу реализации всего задуманного, новых достижений и успехов на благо жителей многонационального Татарстана. И конечно счастья, здоровья, благополучия ему и его близким!

Коллектив редакции газеты

«Казанские ведомости»