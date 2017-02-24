«Ак Барс» в Уфе сумел победить во втором матче.

Четвертый матч «зеленого дерби» в Уфе начался, как и предполагалось, натиском хозяев, а тут еще и два удаления подряд у «Ак Барса» подоспели, но удивительное дело – хозяев вдруг «затрясло», и гости были виновниками этой «тряски».

И когда настал черед «барсам» реализовывать численный перевес, и была забита первая шайба в матче – Владимир Ткачев после паса Азеведо пробил Сведберга – 0:1.

Дальше – больше. Тут же «Ак Барс» получил еще одно преимущество, и Ткачев мог забросить и вторую шайбу, но фортуна решила подшутить над казанцами - концовку первого периода гости заканчивали в формате «3х5».

В начале второго периода казанцы отстояли победный счет, и перехватили инициативу, а вот забить так и не смогли, и концовка периода второго вновь прошла нервно – обе команды здорово подустали, и любая оплошность могла все изменить - кроме счета – 0:1 после двух периодов в Уфе.

Развязка по определению произошла в концовке третьего периода – Капризов сравнял счет при «снятом» вратаре за 44 секунды до конца 60 минут встречи. Но и этого оказалось для Уфы мало – Джастин Азеведо со второй попытки успел пробить Сведберга до финальной сирены – 2:1 в пользу «Ак Барса» и 3-1 в серии, которая переезжает в Казань.