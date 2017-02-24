"Вопрос санатора: сейчас мы представили одну нашу группу — ТАИФ и его партнеры. Сейчас ЦБ вопрос рассматривает. Конечно, очень ощутимый негатив: есть люди, которые держали там все сбережения, и предприятия", — рассказал Минниханов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, предприятия, которые держали средства в Татфондбанке, обращались к региональным властям за поддержкой. "Мы 1 миллиард рублей выделили кредита для тех, кто оказался в сложной ситуации, чтобы они могли перекредитоваться. Но это не решает всю проблему", — пояснил Минниханов.

Также он отметил, что на санацию банка претендовали еще ряд структур. "Были и другие структуры, которые заявлялись, но ЦБ их не воспринял — это было связано с их кредитной историей и с качеством активов, поскольку санатор должен вложить определённое количество средств. Сейчас идёт обсуждение", — добавил глава региона.

Накануне пресс-служба президента республики сообщила, что группа компаний ТАИФ с партнерами по обращению президента Татарстана выразили готовность участвовать в санации Татфондбанка в качестве стратегических инвесторов. Соответствующее обращение от группы компаний ТАИФ и партнеров с возможными вариантами поддержки банка было направлено в Банк России.