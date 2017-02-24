28 февраля в Татарстане прошла плановая проверка систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Во всех городах и селах республики сработали разные способы информирования.

В Казани функционируют различные способы оповещения граждан при экстренных ситуациях. Это сирены, электронные табло на улицах города, транспорте, торговых центрах, аэропортах, железнодорожных станциях, а также СМС-оповещения. Услышав или увидев их, жителям следует включить телевизор и действовать согласно указаниям диктора. Плановая проверка систем оповещения показала, что все эти способы охватывают около 80 процентов казанцев.

Об этом в преддверии Всемирного дня гражданской обороны и в рамках проведения года Гражданской обороны в системе МЧС России в ходе брифинга в ИА «Татар-Информ» рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Андрей Орлов.

- Система оповещения в Казани создана еще в 60-е годы. С тех пор Казань расширилась и изменилась. В результате, на 40 процентах территории города сирены не установлены. А там, где они есть препятствием могут стать закрытые пластиковые окна - они не пропускают звук в квартиры. Но в таких случаях работают другие способы оповещения. Например, информирование через домофон. Планируется в районах республики, а также поселках города назначить старост, которые дополнительно будут информировать население о ЧС. Если в городе наибольшую опасность представляют чрезвычайные ситуации на промышленных предприятиях, то в селах – лесные пожары и паводок, - объяснил Андрей Орлов.