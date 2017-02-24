Праздник современной татарской песни состоялся 25 февраля в КРК «Пирамида». (6+)

Национальную премию популярным татарским исполнителям вручали в четвертый раз. Нынешняя церемония имела несколько организационных отличий. В этом году на сцене «Пирамиды» было шесть ведущих, которые, к тому же, являются ди-джеями «Болгар радиосы». Также в этот раз организаторы проведения премии решили создать несколько специальных ее номинаций.

«Певцом года» был признан любимец публики Ришат Тухватуллин. В номинации «Учитель года» победила Венера Ганеева. В номинации «Самый красивый клип» победила Ильсия Бадретдинова.

Музыкальные клипы каждую субботу показывают на ТНВ в проекте «Кайнар хит» (12+), поэтому в этой номинации решение принимали зрители телеканала. Юной певице Дилии Ахметшиной вручили премиальную статуэтку как победительнице в номинации «Самое романтичное исполнение».

На церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы», наряду с исполнителями, чествуют и авторов песен. В авторской номинации победителями были признаны поэтесса Анна Попова и композитор Айдар Тимербаев.

А заслуги народного артиста РТ, композитора Зуфара Хайретдинова отметили отдельно, вручив ему статуэтку за «Авторство бессмертных хитов».

реклама