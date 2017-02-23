Накануне Дня защитника Отечества ученики татарской гимназии имени Каюма Насыри города Зеленодольска совершили увлекательное путешествие в прошлое - так участники ансамбля тюркской этники и ремесел «Риваять» поздравили школьников с праздником.

Из уст руководителя ансамбля Руслана Габитова ребята узнали об истории создания ансамбля, а солист группы «Риваять» Ильмир Ямалов рассказал детям про музыкальные инструменты. На праздничном концерте в знак дружбы всех народов, проживающих на территории Поволжья, прозвучали песни на разных языках, а также была проведена интерактивная игра. В завершение программы все дети получили памятные подарки от ансамбля.

Ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять», что в переводе с татарского означает «предание», был создан в 2011 году. Несмотря на свою молодость, этногруппа, представляющая культуру Республики Татарстан, уже успела завоевать любовь тех, кто неравнодушен к народному и национальному искусству, и стать лауреатом международных этнических фестивалей и конкурсов. Коллектив собирает фольклорный материал, песни, инструменты, легенды, обряды по всей республике. В его музыкальных композициях задействовано более 30 народных инструментов, среди которых древний ногайский, башкирский, современный татарский курай, тель-курай, домбра, сорнай, кубыз, борын кубыз, музыкальный лук и другие. В репертуаре этногруппы есть и музыкальные легенды о древних тюркских инструментах, быте татар, событиях Болгарских времен и Казанского ханства.