Блокирующий казанского «Зенита» Артем Вольвич продлил контракт с клубом по обоюдному согласию. Новый контракт игрока рассчитан до лета 2018 года. Недавно клуб также перезаключил контракт с доигровщиком Мэттью Андерсоном.