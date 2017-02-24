Баскетболистки «Казаночки» на своей площадке сумели одержать важную победу над новосибирским «Динамо» - 66:58 (14:11, 21:14, 7:15, 24:18). 14 очков набрала Фируза Бекметова, 12 - Сара Бут, 11 - Мария Савина, 10 – Диана Сазонова.
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