Баскетболистки «Казаночки» на своей площадке сумели одержать важную победу над новосибирским «Динамо» - 66:58 (14:11, 21:14, 7:15, 24:18). 14 очков набрала Фируза Бекметова, 12 - Сара Бут, 11 - Мария Савина, 10 – Диана Сазонова.