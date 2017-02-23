Артистичная и красивая девушка с великолепным голосом и необычным именем Зоряна выступила в Казани. Вместе с незрячим музыкантом-виртуозом Олегом Аккуратовым и Филармоническим джаз-оркестром РТ под управлением главного дирижера Анатолия Василевского она представила казанским меломанам интересную джазовую программу.



- В Москву я уехала сразу после окончания музыкального училища. Мне хотелось учиться джазовому вокалу, а в Казани такой возможности не было, - рассказала Зоряна. - Я часто приезжала домой, к родителям. Полтора года назад родила дочку. У меня очень плотный график работы, и поэтому дочка пока живет здесь с моей мамой и бабушкой. При любой возможности приезжаю к ним. Но концертов в Казани у меня не было. Это мое первое большое выступление в родном городе, поэтому волнение особенное.

- У вашего шоу-оркестра очень необычное название - «Танслу». Что оно означает?

- Название и романтичное, и символичное. С тюркского языка оно переводится как «утренняя заря», то есть это мое имя - Зоряна. Да, у нашей группы тюркское название. И поэтому вполне логично, что помимо композиций на русском, английском языках мы исполняем композиции и на татарском. Я их сама сочиняю.

- Как пришла такая смелая идея - соединить, казалось бы, несоединимое - джаз и татарский язык?

- Когда мне было 15 лет, я впервые услышала, как известная азербайджанская певица Азиза Мустафа-заде поет в джазовом ключе. И тогда я поняла, что традиционные восточные мелодии очень красиво и органично сочетаются с джазовой гармонией. Решила попробовать спеть джаз на татарском. Для меня самой было удивительно, но пентатоника джаза очень схожа со звучанием татарского языка. И зрители воспринимают наши музыкальные эксперименты замечательно! Мы всегда перед исполнением рассказываем, что это татарский язык и о чем эта песня. Есть идея попробовать сделать джазовую программу на татарском языке с джаз-оркестром РТ. Это должно быть свежо, интересно.



Справка «КВ»

Зоряна Фархутдинова родом из Казани, окончила Казанский музыкальный колледж имени И.Аухадеева, уже довольно давно живет и работает в Москве. Шесть лет назад создала женский джазовый шоу-оркестр «Танслу». Коллектив, в котором шесть талантливых девушек, - лауреат международного конкурса «Надежда Европы» (г. Сочи), лауреат международного конкурса «Москва - Ялта - Транзит» (г. Москва), победитель международного конкурса «Красота спасет мир» (г. Москва), участник многих джазовых фестивалей в России и за рубежом.