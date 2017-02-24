Народная мудрость гласит: «Мужчины любят глазами, а женщины - ушами». Эти слова подтверждаются данными исследования, проведенного социологами.



Главным достоинством женщин чаще всего признается красота. Об этом сказали 27% мужчин. При этом ум и интеллект, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), многие представители сильного пола (17%) считают не менее важными. Путь к сердцу мужчин найдут также девушки, которые проявляют искренность (15%), доброту (13%), хозяйственность (9%).

Женщины признались, что понравиться им могут прежде всего мужчины честные (об этом сказали 23% представителей прекрасной половины человечества), добрые (20%), надежные (16%). Есть шансы на успех у порядочных (15%), мужественных (12%), трудолюбивых (11%), умных (11%) и заботливых (10%). Почти одинаковое число мужчин и женщин называют в числе наиболее значимых качеств верность (7% среди мужчин и женщин) и понимание (6% и 4%).

Для 43% россиян лучшим вариантом для поиска будущего мужа или будущей жены является общий круг друзей. Каждый четвертый (26%) предпочел бы завести приятное знакомство в вузе или на работе.

Согласно данным ежедневного опроса «Спутник» в топ-5 списка идеальных мест для знакомства также входят клубы по интересам, всевозможные курсы и т.п. (об этом сказали 18%), концерты и спектакли (16%), уличные пространства (14%).

Женщины чаще, чем мужчины, называют хорошим вариантом для начала отношений круг друзей (49% против 35%) и работу (29% против 22%). А представители сильной половины человечества скорее, чем дамы, согласились бы познакомиться на улице (19% против 9%) или в любом общественном месте (12% против 6%). В группе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет каждый третий (32%) считает лучшим местом для знакомства клубы по интересам и курсы, каждый четвертый (26%) - улицу, каждый пятый (21%) - интернет. Среди людей в возрасте 45 - 59 лет эти доли составляют 16%, 8% и 7% соответственно.

Опрос проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.