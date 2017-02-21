Наверное, никому не нужно рассказывать, насколько больно, тяжело и мучительно переносится зубная боль. В такие моменты хочется лишь одного - поскорее и любыми способами избавиться от этих страданий. Однако поскорее получается не всегда бесплатно. Вот и приходится в критических ситуациях обращаться к платной медицине.

В минувшие праздничные дни я столкнулась с подобной ситуацией. Посреди долгожданных выходных меня настигла острая боль в зубе, не прекращавшаяся ни на минуту. Не помогали даже обезболивающие таблетки. Примерно в 11 часов дня позвонила в одну из платных стоматологических клиник. Там записали к специалисту к 14 часам. Мысль о том, что совсем скоро этот ужас закончится, грела душу, и меня мало в тот момент заботило состояние кошелька. На всякий случай мы с мужем взяли с собой на лечение чуть более 7 тыс. рублей. Решили, что с запасом, ведь рассчитывали потратить на мой зуб не более 3 - 4 тысяч.

Не буду останавливаться на том, как все красиво и комфортно обустроено в платных клиниках, насколько вежлив, гостеприимен и обходителен персонал, как угощают чаем и конфетами. Хочется рассказать, как вроде бы незаметно навязываются платные услуги, возможно, и нужные, но неспециалисту трудно разобраться. Осмотрев мой больной зуб, доктор с ужасом насчитала у меня чуть ли не более 10 пораженных кариесом зубов. Также она начала настоятельно рекомендовать до лечения провести профессиональную чистку зубов и удаление зубного камня. С последним ее советом я охотно согласилась. «Зубной камень портит не только внешний вид, но и увеличивает риск образования кариеса, может привести к воспалению десны. Нередко парадонтит начинается с банального казалось бы зубного камня. Обладатели съемных протезов это хорошо знают», - предупредила меня доктор. Процедура удаления зубного камня хоть и не очень болезненная, но достаточно неприятная и недешевая. За 10 зубов пришлось заплатить 1500 рублей. Эффект я прочувствовала сразу, проведя языком по зубам.

Далее мы наконец подошли к лечению проблемного зуба. С анестезией, пломбированием нам это обошлось почти в 3 тыс. рублей. Здесь у меня невольно и возник вопрос к доктору, почему все это так дорого. Вряд ли стоимость используемых материалов настолько велика.

- Себестоимость материалов - это лишь малая часть от того, за что приходится платить. Вот, например, хорошее кресло, в котором вы сидите и мы вас лечим, стоит более 1 миллиона рублей. От кулера с водой, растений в коридорах до мягкой мебели, аренды помещения, заработной платы персоналу, используемого оборудования - все это большие деньги. Если вы хотите получить быструю качественную помощь в комфортных условиях, нужно быть готовым платить. Это не наценки клиники, а необходимость, - ответила мне стоматолог Гульнара. - Лечить зубы на самом деле не так уж и дорого, если заниматься профилактикой: раз в полгода посещать врача и лечить все на начальной стадии. Когда рекомендуешь пациенту вылечить кариес, он отвечает, что дырочка еще совсем маленькая. А через полгода, когда зуб начинает болеть, он приходит к нам с пульпитом. В этом случае стоимость лечения уже совсем другая будет.

Действительно, стоимость лечения среднего кариеса составляет около 1200 рублей, а вот пульпита - в два раза дороже. Проникшись этой мыслью, в тот день я вылечила еще два зуба, пораженные кариесом. В итоге мы потратили почти все деньги, что взяли с собой. С одной стороны, желание через полгода прийти на профилактический осмотр отпало, кажется, надолго. С другой, понятно, что, возможно, обследования как раз и помогут не тратить большие деньги на лечение запущенных случаев.