В Татарстане в прошлом году из обращения была изъята 51585 упаковок недоброкачественных лекарств. 725 из них вызвали сомнения в подлинности. Кроме того, выросло число жалоб на нехватку льготных препаратов. Продолжают волновать татарстанцев и растущие цены на лекарства. Обо всем этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения.



О поддельных лекарствах

В СМИ порой приводятся страшные цифры: мол, 20% и даже 60% лекарств, представленных в аптечных сетях, являются подделками и опасны для здоровья людей. Однако специалисты призывают не паниковать и подчеркивают, что в реальности ситуация выглядит иначе.

- Действительно, 51,5 тысячи упаковок - это достаточно большая цифра. Вместе с тем, если исходить от общего оборота лекарственных средств, то ежегодно мы выявляем около одного процента недоброкачественной продукции из всех обращающихся на рынке и в медицинских учреждениях препаратов. Причем это и фальсифицированные препараты, и недоброкачественные, и пришедшие в негодность. Фактически фальсификат выявляется в единичных случаях. На сегодняшний день ситуация достаточно спокойная - не больше одного процента среди всех лекарственных средств, - пояснила заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Любовь Шайхутдинова.

Важно и то, что забракованные, фальсифицированные препараты не доходят до аптечной сети. Во время поступления на склад, в аптечную сеть лекарства проходят определенный контроль. Недоброкачественные средства бракуются еще на этапе поступления в Татарстан. Интересно, что изъять препарат могут даже из-за плохо пропечатанной буквы на упаковке. Есть и другие причины выбраковки. К примеру, существует параметр рассыпаемости таблетки. Если таблетка рассыпается в меньшей или большей степени, чем по стандарту, то препарат также изымают из обращения.

Гомеопатия: запретить или разрешить

В начале февраля появилась новость о том, что специальная комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой. Ученые рекомендовали Минздраву РФ вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях, а Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения - отслеживать и пресекать попытки продажи препаратов, содержащих значительное количество активного вещества, под видом гомеопатических.

Между тем гомеопатия существует уже более 200 лет. За данный период было предпринято множество попыток подвести под гомеопатию научную базу. Однако, как считают академики из комиссии, все они оказались безуспешными.

«Многочисленные клинические испытания, проведенные в разных странах в разное время, не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения. Гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов. В научном сообществе гомеопатия на сегодня рассматривается как лженаука. Ее применение в медицине противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие», - говорится в тексте меморандума, размещенного на официальном сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук.

Так что же теперь делать клиентам гомеопатических центров? Возьмется ли за данные учреждения Росздравнадзор Республики Татарстан?

- На сегодняшний день нет никаких документов по запрещению гомеопатических средств. Как гомеопатия развивалась, так и развивается, - отметил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Рустэм Сафиуллин. - Я считаю, это древняя наука, она имеет свое место. Ни одного обращения от населения не было.

Татарстанцы жалуются на дорогие лекарства

Спикеры рассказали, что частое повышение цен на лекарства вызывает недовольство со стороны населения. Волнует людей и то, что один и тот же препарат в одно и то же время в разных аптеках может иметь разную стоимость. Однако существует определенный порядок формирования стоимости. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты контролируются государством. Здесь ведомство может прийти и проверить отпускную цену с завода-производителя, со склада. Наценка на такие лекарства должна быть определенная, утвержденная Кабмином РТ. А вот на цены на лекарственные средства не из этого списка ведомство повлиять не может - в данном случае они регулируются рынком: сети формируют цены в зависимости от спроса.

Кроме того, увеличилось число обращений по вопросам организации обеспечения льготными лекарствами. Если в 2015 году было 124 обращения, то в 2016-м - 166.

- Это результат неудовлетворенности обеспечения лекарственными препаратами населения. Человек обращается тогда, когда не может получить своевременно лекарство в аптеке. Мы оперативно реагируем на обращения граждан, проводим внеплановую проверку, выясняем причины, - подчеркнул Рустэм Сафиуллин.

Всего же в прошлом году сотрудники Территориального органа Росздравнадзора по РТ провели 286 проверок. В суды направлено 182 протокола об административных правонарушениях. Были наложены штрафы на общую сумму 3 млн 676 тыс. рублей. Проверки выявили, что не в полной мере решены вопросы электронной записи на прием к врачу, не хватает узких специалистов на местах, пациентов направляют в платные клиники для проведения исследований, гарантированных государством, и так далее.