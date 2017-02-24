В 2017 году детские секции Татарстана должны образовать конкурентный рынок. Согласно проекту «Каждому ребенку - бесплатный кружок», инициированному со ссылками на майские указы Президента России, Общероссийский народный фронт (ОНФ) будет добиваться того, чтобы каждому школьнику был выдан сертификат дополнительного образования.

Документ будет использоваться для оплаты любой секции по желанию самого ребенка. Таким образом, как считают авторы проекта, государственные и частные организации, оказывающие услуги допобразования, вынуждены будут конкурировать между собой, пытаясь заинтересовать детей. Это должно положительно повлиять на качество оказываемых услуг.

Татарстан вошел в число семи пилотных регионов России, в которых уже внедряется проект персонифицированного финансирования допобразования. В остальных субъектах страны реализация указа начнется в 2018 году, передает ИА «Татар-информ».

О механизмах выстраивания новой системной работы детских секций и проблемах, с которыми сталкиваются авторы проекта «Каждому ребенку - бесплатный кружок», на круглом столе рассказал член центрального штаба ОНФ, директор средней школы №29 Йошкар-Олы Александр Кузнецов.

«Конечно, задача ставилась одна - создать возможность для каждого гарантированно получать дополнительное образование. Одна из идей, которая была высказана, - это выдача именного сертификата, который мог бы быть использован для оплаты кружка, - сказал Кузнецов. - Понятно, что, прежде чем идея была озвучена, было проведено достаточно большое исследование».

На сегодня ОНФ обладает данными мониторинга, проведенного в 2015 году. За год в системе дополнительного образования было оказано 16,7 млн услуг. Из них в городах - 84,3 процента, а на селе - только 15,7 процента.

«Мы с вами понимаем, что эта цифра в 15 процентов связана с тем, что в советские годы система дополнительного образования сохранялась в основном в городах, в небольших населенных пунктах она просто-напросто исчезала. Это было связано с финансированием. На сегодняшний день эта цифра не устраивает никого. Мы должны обратить особое внимание на то, что дополнительное образование на селе на сегодняшний день в рамках этого проекта приоритетно. Именной сертификат как раз и может позволить выровнять возможности».

По данным исследования ОНФ, более чем из 16 млн всех услуг в системе допобразования 14,3 процента были оказаны на платной основе. При этом 53 процента финансирования данных услуг ложились на плечи местных бюджетов, почти 32 процента - на региональный бюджет, 1 процент - на федеральный.

«Да, отсюда возникает вопрос: кто и каким образом его будет оплачивать? Самая неприятная цифра - это 5 млн детей по России, которые вообще не имеют возможности получать дополнительное образование. Эта цифра - труднодоступные населенные пункты, населенные пункты, где на сегодняшний день вообще отсутствует даже самая минимальная образовательная инфраструктура. Я хочу пояснить, что то, о чем мы сегодня говорим, это не только система образования, но также и культура, спорт», - подчеркнул Кузнецов.

Проект ОНФ в основном рассчитан на выполнение майского указа Президента России №599, согласно которому к 2020 году количество детей от 5 до 17 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, должно вырасти до 70 - 75 процентов. До 50 процентов детей должны обучаться за счет ассигнований из федерального бюджета.

«У нас есть отдельные субъекты, которые уже сейчас переходят на систему сертификатов допобразования, среди них - Республика Татарстан, Пермский край, Вологодская, Астраханская и Тульская области, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ. Нужно понимать, что это пилотные регионы, и регионы достаточно не бедные, они могут себе позволить поддержать эту идею», - пояснил Кузнецов.

Он отметил, что в масштабах страны показателей майского указа достичь будет сложнее. Однако уже есть первые результаты: в Ханты-Мансийском автономном округе 1200 детей получили возможность оплатить выбранные кружки сертификатами. «Что интересно, не все из них остановили свой выбор на государственных организациях. Потенциал НКО и частного бизнеса нам тоже нужно учесть при выстраивании системы сертификатов на дополнительное образование», - подчеркнул Кузнецов.

Населенные пункты, в которых отсутствует государственная инфраструктура, ОНФ предлагает охватить с помощью системы образовательного волонтерства. То есть в систему предлагается включить добровольческие объединения и волонтерские организации. Уже изъявили желание подключиться к проекту Российский союз молодежи, Российский союз сельской молодежи и ряд вузов.

«На сегодня в России действуют около 10 тысяч добровольческих объединений, из них 80 процентов работают со школьниками. Потенциал есть. Вопрос только в том, чтобы продумать, как и каким образом их включить в нашу систему. Модель, которая сегодня уже осваивается в пилотных регионах, дает свои результаты. Мы понимаем, что количество пилотных регионов нужно расширять. Сейчас мы обдумываем и обсуждаем эту идею и механизмы ее воплощения», - заключил Кузнецов.