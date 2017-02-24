Документ будет использоваться для оплаты любой секции по желанию самого ребенка. Таким образом, как считают авторы проекта, государственные и частные организации, оказывающие услуги допобразования, вынуждены будут конкурировать между собой, пытаясь заинтересовать детей. Это должно положительно повлиять на качество оказываемых услуг.

Татарстан вошел в число семи пилотных регионов России, в которых уже внедряется проект персонифицированного финансирования допобразования. В остальных субъектах страны реализация указа начнется в 2018 году, передает ИА «Татар-информ».  

О механизмах выстраивания новой системной работы детских секций и проблемах, с которыми сталкиваются авторы проекта «Каждому ребенку - бесплатный кружок», на круглом столе рассказал член центрального штаба ОНФ, директор средней школы №29 Йошкар-Олы Александр Кузнецов.

«Конечно, задача ставилась одна - создать возможность для каждого гарантированно получать дополнительное образование. Одна из идей, которая была высказана, - это выдача именного сертификата, который мог бы быть использован для оплаты кружка, - сказал Кузнецов. - Понятно, что, прежде чем идея была озвучена, было проведено достаточно большое исследование».

На сегодня ОНФ обладает данными мониторинга, проведенного в 2015 году. За год в системе дополнительного образования было оказано 16,7 млн услуг. Из них в городах - 84,3 процента, а на селе - только 15,7 процента.

«Мы с вами понимаем, что эта цифра в 15 процентов связана с тем, что в советские годы система дополнительного образования сохранялась в основном в городах, в небольших населенных пунктах она просто-напросто исчезала. Это было связано с финансированием. На сегодняшний день эта цифра не устраивает никого. Мы должны обратить особое внимание на то, что дополнительное образование на селе на сегодняшний день в рамках этого проекта приоритетно. Именной сертификат как раз и может позволить выровнять возможности».

По данным исследования ОНФ, более чем из 16 млн всех услуг в системе допобразования 14,3 процента были оказаны на платной основе. При этом 53 процента финансирования данных услуг ложились на плечи местных бюджетов, почти 32 процента - на региональный бюджет, 1 процент - на федеральный.

«Да, отсюда возникает вопрос: кто и каким образом его будет оплачивать? Самая неприятная цифра - это 5 млн детей по России, которые вообще не имеют возможности получать дополнительное образование. Эта цифра - труднодоступные населенные пункты, населенные пункты, где на сегодняшний день вообще отсутствует даже самая минимальная образовательная инфраструктура. Я хочу пояснить, что то, о чем мы сегодня говорим, это не только система образования, но также и культура, спорт», - подчеркнул Кузнецов.

Проект ОНФ в основном рассчитан на выполнение майского указа Президента России №599, согласно которому к 2020 году количество детей от 5 до 17 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, должно вырасти до 70 - 75 процентов. До 50 процентов детей должны обучаться за счет ассигнований из федерального бюджета.

«У нас есть отдельные субъекты, которые уже сейчас переходят на систему сертификатов допобразования, среди них - Республика Татарстан, Пермский край, Вологодская, Астраханская и Тульская области, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ. Нужно понимать, что это пилотные регионы, и регионы достаточно не бедные, они могут себе позволить поддержать эту идею», - пояснил Кузнецов.

Он отметил, что в масштабах страны показателей майского указа достичь будет сложнее. Однако уже есть первые результаты: в Ханты-Мансийском автономном округе 1200 детей получили возможность оплатить выбранные кружки сертификатами. «Что интересно, не все из них остановили свой выбор на государственных организациях. Потенциал НКО и частного бизнеса нам тоже нужно учесть при выстраивании системы сертификатов на дополнительное образование», - подчеркнул Кузнецов.

Населенные пункты, в которых отсутствует государственная инфраструктура, ОНФ предлагает охватить с помощью системы образовательного волонтерства. То есть в систему предлагается включить добровольческие объединения и волонтерские организации. Уже изъявили желание подключиться к проекту Российский союз молодежи, Российский союз сельской молодежи и ряд вузов.

«На сегодня в России действуют около 10 тысяч добровольческих объединений, из них 80 процентов работают со школьниками. Потенциал есть. Вопрос только в том, чтобы продумать, как и каким образом их включить в нашу систему. Модель, которая сегодня уже осваивается в пилотных регионах, дает свои результаты. Мы понимаем, что количество пилотных регионов нужно расширять. Сейчас мы обдумываем и обсуждаем эту идею и механизмы ее воплощения», - заключил Кузнецов.