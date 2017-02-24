Столица Татарстана остро нуждается в улучшении работы первичного медицинского звена, городским дорогам требуется ремонт, а садоводческим товариществам необходима государственная поддержка. Эти и другие не менее важные проблемы и задачи стали предметом обсуждения на 13-й сессии Казанской городской Думы.

С основным докладом выступил мэр Казани Ильсур Метшин. Его итоговый годовой отчет стал завершающим в серии депутатских отчетов, которые состоялись во всех городских округах.

Ильсур Метшин в целом дал положительную оценку работе столичных народных избранников. Хотя и признался, что год выдался непростым. Громогласных успехов в таких условиях достичь трудно, но все же Казань продолжает удерживать лидирующие позиции по всем направлениям.

Индекс промышленного производства составил 100,3%. Валовой территориальный продукт превысил 632 млрд рублей. Объем отгруженных товаров составил 326,6 млрд рублей. Объем инвестиций в экономику города, по оценке специалистов, достиг 174 млрд рублей. Наблюдается стабильный рост химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий. Высокими темпами развивается производство машин и оборудования.

В 2016 году на образовательную, социально-культурную сферы Казани было направлено почти 70% средств городского бюджета. Таким образом, были профинансированы все социально значимые расходы. Расходы бюджета на обслуживание муниципального долга за 2016 год составили почти 440 млн рублей. Экономия - 130,2 млн рублей. Муниципальный долг по сравнению с началом 2016 года уменьшен на 337,6 млн рублей.

По итогам прошлого года работники крупных и средних предприятий Казани стали получать больше почти на 3%. Среднемесячная зарплата за 11 месяцев 2016 года составила 37,8 тысячи рублей. Безработица, наоборот, снизилась - с 0,79% до 0,73%. Официально на казанских биржах труда зарегистрированы чуть более 4,4 тысячи горожан. В то же время количество предлагаемых вакансий существенно превышает количество соискателей - на одного безработного приходится три вакансии.

За прошлый год количество столичных предприятий малых и средних предпринимателей выросло на 9%. Всего в городе зарегистрировано без малого 33 тысячи представителей МСБ и 31 тысяча предпринимателей. На их предприятиях работают свыше 203 тысяч человек. Ильсур Метшин объясняет этот рост успешным внедрением городской программы поддержки малого и среднего бизнеса, которая работает в Казани третий год. Только в 2016 году из городского бюджета было направлено свыше 13 млн рублей на финансовую поддержку предпринимателей.

В 2016 году в Казани было закуплено 108 автобусов, 22 трамвая и 70 троллейбусов. Всего в 2016 году городским пассажирским транспортом перевезено свыше 252 млн пассажиров.

Два года в нашем городе работает система единого городского парковочного пространства. За это время на 57 участках организовано 1708 машино-мест. Средняя загрузка платных парковок на сегодня - от 50 до 95%. Благодаря внедрению этой системы пропускная способность основных магистральных улиц города увеличилась на 18%, а средняя скорость движения - на 5 км/ч.

Не оставил без внимания мэр и проблему обманутых дольщиков. Всего от недобросовестных застройщиков пострадали около 5 тысяч казанских семей. Республиканские и городские власти, объединившись в рабочий штаб, совместными усилиями смогли довести до финала строительство 6 домов на 1026 квартир.

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал высокую оценку работе Казанской городской Думы, но заметил, что для успокоения нет повода - предстоящих задач достаточно много. Это ремонт поликлиник, обеспечение их современным оборудованием, наполнение узкими специалистами. Вновь требуют ремонта городские магистрали, хотя после Универсиады прошло всего 4 года. В этом году будет работать федеральная программа, к которой добавится и республиканское финансирование. Планируются продолжение работы по поддержке садовых товариществ, завершение капитального ремонта Казанского зоопарка и строительства его новой площадки.