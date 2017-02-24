В селе Пестрецы проверка прокуратуры установила, что местный житель самовольно построил на берегу Меши пирс, а также огородил забором земельный участок, расположенный вблизи от берега реки.



В соответствии с Водным кодексом РФ каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Это касается и полосы земли вдоль береговой линии водного объекта.

Прокуратура Пестречинского района обратилась в суд с иском к собственнику земельного участка, потребовав снести забор и обеспечить доступ граждан к реке Меше, сообщает ИА «Татар-информ».