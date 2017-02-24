В Казани на XII отчетно-выборной конференции судей Республики Татарстан органами судейского сообщества и судами общей юрисдикции подведены итоги 2016 года. В ее работе принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.



Открыл конференцию председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов. Он отметил устойчивое возрастание количества обращений в суды. За 2016 год судами рассмотрено 852 тыс. дел и различных материалов. Несмотря на это, по словам председателя Верховного суда, качество рассмотрения дел остается на должном высоком уровне.

По словам начальника Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Зявдата Салихова, в судах республики активно используются системы аудиофиксации и видеоконференцсвязи, электронный документооборот, СМС-уведомление участников процессов, а также ряд других прикладных программ. Благодаря этому сэкономлены значительные денежные средства и повышена эффективность работы.

- Обеспеченность техническими средствами, общим и специальным программным обеспечением позволяет полномасштабное использование подсистем государственной автоматизированной системы «Правосудие». А наличие высокоскоростных каналов связи, «построенных» в рамках взаимодействия управления и акционерного общества «Таттелеком», позволило добиться умножения позитивного эффекта, надлежащим образом организовать обмен сведениями между судами, управлением и заинтересованными ведомствами, - подчеркнул Зявдат Салихов.

Выступая перед делегатами конференции, Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание присутствовавших на то обстоятельство, что в 2016 году республика удержала свои позиции и по-прежнему входит в число регионов-лидеров. В Татарстане проводится серьезная работа по укреплению материально-технической базы судов: в новое здание переехал Арбитражный суд Республики Татарстан, а также Арбитражный суд Поволжского округа.

- Проведенная работа получила высокую оценку Президента страны Владимира Путина и председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева, - сказал Рустам Минниханов.

Он также напомнил, что прошедший год стал точкой отсчета для строительства в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» зданий Нижнекамского и Набережночелнинского городских судов. Завершается капитальный ремонт Дома правосудия Лениногорского муниципального района. Начаты демонтажные работы в здании, где разместится Зеленодольский городской суд. Новые и отремонтированные помещения получили 23 судебных участка в Казани и районах республики.

После отчетных докладов и выступлений делегатов конференции прошло выдвижение и обсуждение кандидатов в состав Совета судей Республики Татарстан, Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан, Экзаменационной комиссии Республики Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность судьи, члены которых избирались делегатами конференции путем тайного голосования.

В ходе конференции состоялось вручение государственных и ведомственных наград. Были оглашены итоги конкурсов «Лучший по профессии» среди работников аппаратов судов, «Судья года», творческого конкурса «Фемида года» среди печатных и электронных СМИ на лучшее освещение деятельности судов и органов судейского сообщества Татарстана, прошло награждение победителей.

Всего на конкурс «Фемида года» было представлено 185 материалов из 31 источника массовой информации. Среди них 22 печатных издания, 6 телекомпаний, одно информационное агентство и две радиокомпании. Заявки на конкурс представлены из 18 муниципальных образований республики: Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Актанышского, Балтасинского, Сабинского и ряда других городов и районов Татарстана.

- «Фемида года» определяет победителей в девятый раз. Конкурс направлен на повышение информированности граждан о деятельности судебного сообщества. В этом году особенно хотела бы отметить мастерство районных и городских газет. Качество их работ растет из года в год, - отметила председатель жюри конкурса «Фемида года», главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.