В минувшее воскресенье жители Казани отгуляли на Масленице, наелись вдоволь блинов, простили друг другу все обиды, накопленные за год.

И делалось это вне зависимости от национальности и вероисповедания - народные праздники объединяют всех. На проводах зимы побывали и корреспонденты «Казанских ведомостей».

Вот уже много лет как берег озера Лебяжьего остается у казанцев самым популярным местом проведения Масленицы. Тут и живая природа с могучими соснами, хрустящим снегом и уже весенним щебетанием птиц. И от города недалеко, можно без труда добраться на городских автобусах. Тем более что в день Масленицы не отказывались от пассажиров до Лебяжьего и водители зеленодольских автобусов.

Первое, что бросается в глаза, когда по подземному переходу попадаешь на территорию праздника, - это немалое число стражей порядка. Ненавязчиво, но внимательно они следят за гуляющими. Перебравших горячительных напитков, буйных и матерящихся граждан замечено нами не было.

Безопасность на Масленице была на хорошем уровне, как и в целом организация праздника.





Попав на место, конечно же, отправляемся на поиски главного угощения - блинов. Находим их, пройдя через кордон киосков, где продают попкорн и сладкую вату. Вот уж где радость для гурманов! На выбор - блины с клубничным джемом, сметаной, сгущенным молоком и творогом. Вот блины с красной и черной икрой, а еще шашлыки - из свинины, курицы и рыбы. Наедайся до отвала, лишь бы кошелек выдержал траты и не опустел раньше времени. Стандартная порция из трех блинов без наполнителей - 90 рублей. Пол-литра чая с лимоном и сахаром - 40 рублей. Жаренное на углях мясо - от 100 рублей за 100 граммов.

Нельзя упустить возможность побывать на Масленице и купить себе соломенную куклу, чтобы потом сжечь ее вместе с прошлыми невзгодами. Тем более народные умельцы предлагают кукол из липового лыка на любой вкус и любого размера.

Только вот очень уж жаль их сжигать, настолько они забавные, с настроением.

Наевшись и нагулявшись вдоль торговых рядов, отправляемся за развлечениями. И тут со сцены рванули «Барыню». Это выступает любимый казанцами фольклорный ансамбль «Красная горка». Под такое пение никто не сможет устоять на месте. Даже молодежь, взращенная на иных мелодиях и звуках, и та отбивает ногами такт и кружится в неудержимом хороводе. Весело!

В это время на детской площадке идут всамделишные баталии. Малыши и дети постарше меряются силой, ловкостью и меткостью в надежде стать первыми и завоевать сладкий приз. Здесь же желающим предлагается нарисовать на лице боевую раскраску. Наверное, только российские дети готовы на такой экстрим - в минусовую погоду подставлять нежные щечки под аквагрим. Да им не привыкать и мороженое есть на морозе!

Кстати, организаторы праздника обещали выступление популярной российской группы «На-на» и не обманули ожиданий ее казанских поклонников. Действительно, звезды прибыли на озеро Лебяжье! Артисты выступили со своими нетленными хитами и взорвали этим благодарную публику.





Но вот наступает кульминационный момент праздника - соломенное чучело уже лижут языки пламени. Пусть сгорит в этом огне все плохое, что случилось в прошлом году, а в наступившем будут только радостные и светлые дни.

Масленица кончилась, завершились обжорные дни. Впереди у православных долгий Великий пост. Пожелаем им силы духа и веры, чтобы выдержать это испытание с достоинством. Всем мира, взаимопонимания и любви!