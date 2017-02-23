На заседании были рассмотрены материалы дела по матчу «Водник» (Архангельск) - «Байкал-Энергия» (Иркутск) который прошел в минувшее воскресенье.

По итогам заседания было принято решение аннулировать результат матча. Матч, проведение которого на правках хозяина должен обеспечить ХК «Водник», будет переигран на нейтральном поле. Матч будет переигран на нейтральном поле, в Обухово, 3 марта, в 13.00.

Также 28 февраля в офисе ФХМР, состоится расширенное заседание КДК ФХМР, с участием тренерских штабов клубов «Водник» и «Байкал-Энергия». Начало заседания - в 11.00.