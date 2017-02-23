По итогам заседания было принято решение аннулировать результат матча. Матч, проведение  которого на правках хозяина должен обеспечить ХК «Водник», будет переигран на нейтральном поле. Матч будет переигран на нейтральном поле, в Обухово, 3 марта, в 13.00.

Также 28 февраля в офисе ФХМР, состоится расширенное заседание КДК ФХМР, с участием тренерских штабов клубов «Водник» и «Байкал-Энергия». Начало заседания - в 11.00.