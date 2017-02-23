IX республиканский конкурс проводился Советом судей Республики Татарстан совместно с общественной организацией «Творческий союз - Союз журналистов РТ» и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «ТАТМЕДИА». Конкурс направлен на повышение уровня информированности граждан о деятельности судов и мировых судей, их доверия к правовым способам разрешения конфликтных ситуаций.
Победителями IX республиканского конкурса «Фемида года» стали в номинациях:
«Лучшая публикация» (на русском языке)
1-е место: Смирнов Андрей Викторович, ведущий корреспондент газеты «Коммерсант в Казани», г. Казань;
2-е место: коллектив газеты «Знамя труда» - филиала АО «ТАТМЕДИА», г. Альметьевск;
2-е место: Степанова Ольга Михайловна, корреспондент газеты «Новый Зай» - филиала АО «ТАТМЕДИА», г. Заинск;
поощрительный приз: Гайфутдинова Ляля Хадитовна, редактор отдела газеты «Челнинские известия» - филиала АО «ТАТМЕДИА», г. Набережные Челны;
поощрительный приз: Самерханова Сирень Наиловна, корреспондент газеты «Дружба» - филиала АО «ТАТМЕДИА», г. Нурлат.
«Лучшая публикация» (на татарском языке)
1-е место: Мингазов Рашит Ракипович, редактор отдела политики и религии газеты «Ватаным Татарстан, г. Казань;
2-е место: Шарипова Зульфия Анваровна, редактор отдела газеты «Сарман» - филиала АО «ТАТМЕДИА», Сармановский р-н, с. Сарманово;
специальный приз: Нурлыева Лиза Рустамовна, редактор отдела газеты «Маяк» - филиала АО «ТАТМЕДИА», г. Азнакаево.
«Лучший видеосюжет»
1-е место: Лаврова Ольга Эдуардовна, корреспондент программы «Город», ведущая программы «Перехват» на телеканале «Эфир»;
2-е место: Голубцов Максим Владимирович, корреспондент информационно-телевизионного агентства «ТСН»;
поощрительный приз: Прокопьев Эдуард Михайлович, корреспондент ТРК «Альметьевск РТВ»;
поощрительный приз: Сайфутдинова Гульназ Мансуровна, корреспондент ТРК «Новый Век».
«Лучшая подборка материалов информационного жанра»
специальный приз: Елисеев Александр Евгеньевич, журналист ИА «Татар-информ», г. Казань.
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