По данным правоохранительных органов, на руках у татарстанцев 50633 единицы охотничьего гладкоствольного оружия, 4135 – с нарезными стволами, 9590 – «травматики» и 6110 единиц газового оружия.

Подразделения ЦЛРР Росгвардии осуществляют контроль за гражданским и служебным оружием и проводят профилактические мероприятия с их владельцами. Начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по РТ Камиль Абдразаков подчеркнул, что владение оружием накладывает на гражданина определенные ограничения. Владелец оружия обязан обеспечить надежное его хранение от посторонних лиц. «Во время проверок в 2016 году сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и органов внутренних дел за различные нарушения условий хранения оружия в Татарстане привлечено к административной ответственности 3008 владельцев, изъято 3709 единиц оружия», - заключил Камиль Абдразаков.



Использование оружие допускается только при охоте, занятий спортом, а также для самообороны (в исключительных случаях). После применения оружия владелец в течение суток обязан проинформировать подразделение лицензионно-разрешительной работы или орган внутренних дел.