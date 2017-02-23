В культурном центре МВД завершился IV международный фестиваль патриотического кино «Защитники Отечества». В этом году фестиваль был посвящен 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и предстоящему Дню защитника Отечества.

- Наше мероприятие приобрело международный уровень. В этом году заявки были из Ирана, Белоруссии, Украины, Сербии, Болгарии и других сопредельных с нами государств, – сказал организатор фестиваля, президент Благотворительного фонда военно-воздушных сил и войск спецназначения «Добрые сердца» Александр Головатенко. Международный уровень фестиваля, действительно, чувствовался: церемония закрытия проходила на английском и русском языках. Участников объединила благородная цель – осознать чувство любви к родине и уважения к старшим.

«Защитниками Отечества» стали представители всех возрастных групп. Так, должен был присутствовать на церемонии закрытия, но, к сожалению, не смог приехать по состоянию здоровья ветеран ВДВ, защитник Ленинграда Павел Кузьмич Плетнёв, а самой юной участницей стала семилетняя Алёна из Казани. Она получила диплом в номинации «Лучший детский проект». Впрочем, никто из участников фестиваля не остался без диплома. Каждый ушел с наградой в определенной номинации: лучшее документальное, короткометражное, анимационное кино, лучший видеоклип и репортаж.

Казанцы выглядели достойно. Специальный приз от жюри за актуальность и яркое освещение темы получила студия экспериментального и авторского кино «Сулевия» при средней школе №24, студия “ЧиБ” при школе № 18, продакшн-студия «MalcolmCo». Финалистом в номинации «Лучший видеоклип» стала София Юрина из студии «Алиса», в номинации «Лучший авторский клип» дипломом наградили детскую студию медиатехнологий «Квартал».

Члены жюри отметили, что было трудно оценивать работы, потому что их поступило более трехсот. Однако и сами зрители побывали в роли судей и оценили несколько картин: документальный фильм «Комендант Ильменау» режиссёра Санат Шихиевой из Казахстана, кинофильм «Снайпер» режиссёра-постановщика Игоря Чернышёва из Череповца и киноклип «После войны» Георгия Давидова из Московской области. Директор фестиваля Юрий Ермяков отметил: «Кинофильм “Снайпер” оценили как лучшую операторскую работу. По нему будет организован концерт в Казани, предположительно 9 мая». Он поздравил всех участников и особенно поблагодарил тех, кто приехал из других городов: Севастополя, Санкт- Петербурга, Омска и Москвы. «Мы будем продвигать вас в течение года, показывать ваши работы по училищам и школам», – пообещал Юрий Ермяков.

Он также акцентировал внимание, что фестиваля не было бы без помощи заслуженного артиста России Владимира Демидова, и вручил ему медаль за патриотическое воспитание. Принимая награду, Владимир Николаевич поздравил всех с наступающим Днем защитника Отечества и пожелал «долгого и счастливого плавания фестивалю».

Отдельное внимание уделили деталям, например, тому, что воодушевляло солдат на войне, – музыке. На фестивале многие выступили с песней. В холле гостей встречал оркестр Министерства внутренних дел. Открыла фестиваль заслуженная артистка РТ Марина Самкова воодушевляющей композицией, посвященной, как сказала сама певица, «всем тем, кто любит жить». Также на фестивале выступал вокальный квартет МВД «Хорошее настроение». Зрителям запомнилась их композиция со словами «Земля – наш общий дом, его должны мы сохранить». Специально приглашенная гостья Анна Персаева закрыла фестиваль военной песней, тем самым создав предпраздничное настроение.

Этот кинофестиваль постепенно взрослеет, а значит и растет количество участвующих в нем авторов. Юбилейный, пятый, фестиваль в следующем году обещает быть грандиозным. Организаторы рассчитывают на большее внимание к нему со стороны творцов и зрителей.