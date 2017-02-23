В Набережных Челнах ребенок решил самостоятельно позаниматься аэройогой, но запутался в завязочных приспособлениях.

СК по РТ проводит проверку по факту гибели 8-летнего мальчика в Набережных Челнах во время занятия йогой, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел 22 февраля. Ребенок решил самостоятельно заняться аэройогой, но запутался в завязочных приспособлениях. Мальчика обнаружили родители. Они попытались оказать первую помощь, но ребенок скончался. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося.