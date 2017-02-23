Наезд был совершен на пешеходном переходе.
Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Казани.
Инцидент произошел 26 февраля в 10 часов утра на пр. Ибрагимова около дома №17. Водитель совершил наезд на 16-летнего подростка, после чего скрылся с места происшествия. Мальчик получил ушиб мягких тканей левого плеча, левого коленного сустава, левого голеностопного сустава. Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по тел: (843) 5-333-848, (843) 5-333-851.
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