Президент РТ Рустам Минниханов поручил найти правовые возможности для защиты интересов клиентов «ТФБ Финанс».

Рустам Минниханов поручил подготовить обращение в судебные органы с вопросом о внесении физических лиц – клиентов «ТФБ Финанс» в реестр пострадавших вкладчиков Татфондбанка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Также лидер РТ поручил найти правовые способы защиты клиентов «ТФБ Финанс». Кроме того, по обращению Рустама Минниханова группа компаний «ТАИФ» и партнеры выразили готовность к участию в санации ТФБ.