21 февраля отмечался Международный день родного языка. Не случайно именно к этому празднику был приурочен литературный вечер «Язлар кебек янып яшим җирдә...», посвященный 70-летию со дня рождения народного поэта, лауреата премии им. Г.Тукая РТ, председателя Комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разилю Валееву.



Вечер прошел в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета. Началось мероприятие с церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между КФУ и Союзом писателей Республики Татарстан. Историческое соглашение подписали ректор КФУ Ильшат Гафуров и председатель Союза писателей РТ Данил Салихов.

- Надо сказать, что основу Союза писателей Татарстана составляют наши выпускники, ранее - студенты Татарского государственного педагогического университета, который ныне вошел в состав КФУ. По сути КФУ - это колыбель интеллигенции нашей республики, которая служила, служит и будет служить своему народу, - отметил Ильшат Гафуров.

А потом гости, среди которых были писатели, поэты, музыканты, государственные деятели, преподаватели и студенты КФУ, поздравляли с 70-летием Разиля Валеева. Со сцены звучали стихи юбиляра и популярные песни, написанные на его стихи.

Разиль Исмагилович признался, что вся его жизнь связана с университетом: здесь он учился, познакомился с друзьями.

- Хочу присоединиться ко всем поздравлениям в адрес юбиляра и сказать Разилю Исмагиловичу спасибо за то, что он у нас есть! - сказал генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин. - Благодаря государственной политике руководства Татарстана и во многом благодаря Разилю Валееву книгоиздание у нас на достойном уровне. Несмотря на все проблемы, продвижение есть. Для простых людей, это, может быть, и не заметно, но в прошлом году нам удалось повысить гонорары писателям на 30 процентов. Это была инициатива Разиля Исмагиловича. В здании Музея Шарифа Камала планируем открыть музей книги, и это тоже его идея. Благодаря предложению Разиля Валеева на государственном уровне было принято решение, что 80 процентов тиражей всех книг, изданных Татарским книжным издательством, передается в библиотеки республики. А библиотек у нас более 2 тысяч. Это говорит о том, что книги доступны для наших читателей.