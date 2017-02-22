Злоумышленник надругался над одной из своих жертв.

Московский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Тукаевского района, который обвиняется в нападении на двух школьниц, а также на одну студентку, сообщает «Татар-информ».

11 октября прошлого года мужчина совершил нападение на двух школьниц. Нападение на первую жертву произошло в подъезде. Вторая девушка подверглась нападению, когда отрывала квартиру. В этот же день мужчина совершил нападение на ул. Кирпичной. Однако девушка смогла оказать сопротивление и привлечь внимание прохожих.

В отношении 43-летнего жителя Тукаевского района возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней», «Покушение на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетней».

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.