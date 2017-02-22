Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан выходит на новый формат общения с жителями республики – специалисты антимонопольного органа ответят на вопросы граждан в прямом эфире в ходе онлайн-конференций.

28 февраля 2017 года на официальном YouTube-канале Татарстанского УФАС России пройдет онлайн-конференция на тему «Антимонопольное регулирование в сфере ОСАГО».

На вопросы наших читателей и зрителей ответит начальник отдела антимонопольного контроля Татарстанского УФАС России Павлов Сергей Вячеславович.

Задать свой вопрос можно следующими способами:

1. по электронной почте на адрес: to16_43@fas.gov.ru (тема письма – «Вопрос для о/к»);

2. позвонив по телефону: 8 (843) 236-89-22 (сказав, что вопрос по онлайн-конференции);

3. оставить комментарий в Instagram на ufas_tatarstan;

4. оставить сообщение в Твиттере на UFAS_Tatarstan.

Вопросы принимаются до 12.00 28 февраля 2017 года.

Задать свой вопрос можно и во время прямого эфира, позвонив по телефону 8 (843) 236-89-22 (сказав, что вопрос по онлайн-конференции).

Время проведения онлайн-конференции: с 16.00 до 16.30.

Ждем вас по адресу: https://www.youtube.com/user/TatarstanskoeUFAS.

Стенограмма онлайн-конференции также будет размещена на сайте Управления fasrt.ru.

Уважаемые граждане! Обращаем внимание, что онлайн-конференции будут проводиться Татарстанским УФАС России ежемесячно. В случае если у вас есть вопросы, не относящиеся к тематике ближайшего мероприятия, вы можете направить их на электронный адрес to16_43@fas.gov.ru (тема письма – «Вопрос для о/к»). Ответы на интересующие вопросы вы сможете получить в ходе последующих прямых эфиров.

Кроме этого, вы можете предложить тему для следующей онлайн-конференции. Предложения принимаются на указанный выше электронный адрес и по телефону: (843) 236-89-22 (пресс-служба Татарстанского УФАС России).