В истории российского хоккея с мячом (да, наверное, и в мировом) такого случая еще не бывало: в матче архангельского «Водника» и иркутского клуба «Байкал-Энергия» во втором тайме было забито 20 голов - архангелогородцы проиграли сопернику (11:9), причем все голы в этом матче (первый - на 68-й минуте) соперники забивали …в свои ворота.

Никто в этом матче не хотел побеждать - обе команды выбирали себе более простого соперника по плей-офф. 11 раз «отличился, поражая свои ворота игрок «Водника» Олег Пивоваров.

Главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин говорил об абсурдности ситуации, но отметил, что не его команда «это начала», а вот главный тренер «Водника» Игорь Гапанович вообще отказался от комментариев.А вот член исполкома ФХМР, главный тренер сборной России Сергей Мяус сообщил, что КДК обязательно разберет этот матч.

Результат матча наверняка будет аннулирован, а вот и игроки и тренеры должны будут понести за подобное поведение наказание. Сам Сергей Мяус называл этот инцидент «плевком в сторону федерации и всего хоккея с мячом».