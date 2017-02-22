С 1 марта стартует всероссийский «Марафон добрых дел». Он посвящен Году экологии.
Принять участие в марафоне может любой желающий. Активистам необходимо будет пройти пять этапов и выполнить около 30 заданий. От сбора макулатуры до организации акций помощи нуждающимся. Выполнение заданий будет зафиксировано после отправки фотоотчета. Принимать участие можно как индивидуально, так и группами. По итогам акции будут определены победители: отдельные участники, а также 10 самых добрых школ и городов России. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.
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