В Казани в преддверии Кубка конфедераций – 2017 и Чемпионата мира по футболу- 2018 проходит классификация гостиниц.

Отелям Казани будут присвоены от 1 до 5 звезд. На данный момент знак отличия – 5 звезд получили 3 гостиницы, 4 звезды – 19, 3 звезды – 31, 2 звезды – 29. Без звезд остались 102 хостела Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор комитета по содействию развития туризма Дарья Санникова.

Всего в городе функционирует 191 гостиниц и лишь 7 процентов из них не прошли классификацию. Владельцы бизнеса утверждают, что объекты размещения будут ликвидированы или проданы. Еще 5 процентов гостинец ожидают свидетельства.