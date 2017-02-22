В Казани началась подготовка к весеннему паводку: сформированы 177 аварийных бригад, оснащенных 154 единицами техники и 235 откачивающими насосами.
Готовыми к паводкам необходимо быть 1233 казанцам. Это преимущественно жителям частного сектора Кировского района и поселка Салмачи. Им помимо очистки территории и крыш желательно застраховать свое имущество. Всего в зоне возможного затопления 13 кв. км земли. В Виде снега и льда в Казани за зимний период накопилось 52 миллиона тонн воды. Об этом на официальном совещании в мэрии города сообщил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.
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