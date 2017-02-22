26 февраля на территории лесопарка «Озеро Лебяжье» прошло народное гулянье – казанцы проводили зиму и праздновали Масленицу. Всего на празднике побывало около 15 тысяч жителей столицы Татарстана.

Зажигательный концерт, на котором выступали такие известные фольклорные коллективы, как «Красная горка», «Коляда», «взятие» снежной крепости, хороводы, песни, пляски и традиционный обряд сжигания чучела Масленицы – такой была казанская Масленица. Гвоздем праздника стала популярная российская группа «На-На». Любимые публикой звезды исполнили свои нетленные хиты и придали празднику еще больше огня и задора.

И, конечно же, все, кто был на этом празднике, вдоволь отведали блинов!