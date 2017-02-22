Зажигательный концерт, на котором выступали такие известные фольклорные коллективы, как «Красная горка», «Коляда», «взятие» снежной крепости, хороводы, песни, пляски и традиционный обряд сжигания чучела Масленицы – такой была казанская Масленица. Гвоздем праздника стала популярная российская группа «На-На».  Любимые публикой звезды исполнили свои нетленные хиты и придали празднику еще больше огня и задора.

И, конечно же, все, кто был на этом празднике, вдоволь отведали блинов!