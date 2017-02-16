Овен

На этой неделе вам, увы, не удастся проявить возросшую активность вследствие обстоятельств, повлиять на которые вы пока не в силах. Однако не исключено, что у вас все же появится возможность сдвинуть с мертвой точки одно из важных дел.

Телец

Эта неделя принесет вам много нового - вы получите полезную информацию, познакомитесь с интересными людьми, станете свидетелем удивительных событий. Не исключено, что неожиданно даже для самого себя отправитесь в путешествие.



Близнецы

Вами овладеет жажда познать и испытать неизведанное. И действительно, ваши смелые шаги и рискованные поступки могут принести много положительных эмоций. В личной жизни вы наконец-то решитесь познакомиться с человеком, который вам давно симпатичен.



Рак

И в семейной жизни, и на службе отношения с партнером просто замечательные! Однако со старшими родственниками возникнет некоторая напряженность по трудному личному вопросу. Не исключено, что до вас дойдут неприятные слухи;

к счастью, эти лишь сплетни.



Лев

Удачное время для того, чтобы избавиться от вредной привычки. Также это благоприятный период для преодоления какой-то кризисной ситуации в личной жизни. Во второй половине недели вам удастся поменять акценты. Возможен небольшой материальный ущерб.



Дева

Первая половина недели в отличие от второй вас порадует - к концу рабочей пятидневки не исключены финансовые проблемы. Дети тоже прибавят головной боли. Держите свои секреты, особенно это касается

деловых отношений, в тайне, время их реализации еще не пришло.



Весы

На первый план на этой неделе выйдут вопросы семьи. Особой заботы потребуют ваши престарелые родственники, вам даже удастся освободить своих родителей от обременительного долга. К сожалению, не исключено физическое и эмоциональное перенапряжение.



Скорпион

Ваше общение с окружающими на этой неделе будет как никогда активным - вы окажетесь в курсе всех событий друзей, даже сможете поучаствовать в счастливых моментах своих близких родственников. Вам удастся восстановить мир с коллегой, с которым у вас были в последнее время весьма натянутые отношения.

Стрелец

На этой неделе вам с трудом, но все же удастся выполнить одно из своих обещаний, данное домашним. Не обманет ваши ожидания и любимый человек. Финансовое положение позволит вам сделать покупку крупной вещи,

о которой вы давно мечтали.



Козерог

Весеннее настроение заставит женщин подумать об изменении своего имиджа, а мужчин погонит в спортзал. Активное и тесное общение с друзьями сейчас нежелательно - не исключен

риск возникновения двусмысленной ситуации или же взаимонепонимания.



Водолей

Сейчас вам просто необходима временная передышка, чтобы собраться с мыслями и справиться со своими чувствами. Проблемы на работе решайте по мере их поступления: риск сейчас неуместен. Только ваши осторожные шаги в любой сфере жизни могут привести к успеху.



Рыбы

Вам как никогда понадобится помощь именно проверенного друга, поскольку посторонние новые контакты и совместные дела с коллегами ничего хорошего не сулят. К тому же вы сейчас и не настроены

на диалог. Семейные вопросы будут решаться хоть и долго, но вполне успешно.