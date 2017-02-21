Врачи не устают повторять, что мужчины без должной ответственности подходят к вопросам собственного здоровья. Они крайне редко посещают поликлиники, часто забывают или не хотят пить таблетки, любят пиво и достаточно много курят. Что делать, когда любимый себя не бережет?



Зачастую именно жены берут ситуацию в свои умелые руки и следят за здоровьем мужей. «Мой муж даже сахар в чай сам себе не кладет. Я слежу за тем, сколько кубиков попадет в его чашку», - делилась в торговом центре одна женщина в разговоре с другой. «КВ» решили выяснить, в чем же татарстанцы видят секрет мужского здоровья.





Илья Славутский, заслуженный артист РТ, член Союза фотохудожников России, актер Казанского академического русского Большого драматического театра им. Качалова:

- Я думаю, что секрет мужского здоровья в его профессиональной и, как следствие, человеческой состоятельности. Если мужчина владеет в совершенстве своим ремеслом, то он уважаем, нужен и любим. А если он нужен на работе и любим своей спутницей, то стресс становится даже необходимостью. Без плохого нельзя ощутить хорошее.





Айгуль Мирзаянова, PR-директор ГК «Нэфис»:

- На мой взгляд, есть только один секрет здоровья и мужского, и женского - это физическая активность. Тело должно быть живым, чтобы обеспечивать мозг хорошим кровоснабжением, а в целом питать человека энергией. Мы видим огромное количество людей, которые находятся исключительно «в голове». Но ведь счастливая и полноценная жизнь - это не только эксплуатация мозга, это радость от бытия. Неслучайно Господь дал нам не только голову, но и руки, ноги, тело, чтобы все использовать на 100%. Даже 20-минутная ежедневная активная физическая деятельность улучшает самочувствие и рассеивает негативную энергию, способствует появлению новых источников вдохновения и решению сложных задач.

Пробежка, прогулки на свежем воздухе, плавание, танцы - это может быть что угодно, что вас заряжает и приносит вам удовольствие. Через 20 минут занятий начинают вырабатываться эндорфины, гормоны счастья. Это простой и самый эффективный способ достаточно быстро выходить из состояния стресса и болезней. А если удастся освоить медитации, особенно активные, то проблемы будут умирать там же, где они возникают, - в уме. Появится ощущение, что ты живешь в потоке и все, что происходит, исключительно тебе на пользу.





Айгуль Усманова, визажист:

- Мужчину важно поддерживать во всем, быть счастливой рядом с ним. Мне кажется, в этом один из главных секретов мужского здоровья. Когда мужчина понимает, что делает все правильно, что приносит вам радость, тогда он расцветает, набирается сил и энергии. Нам, женам, матерям, сестрам, необходимо заботиться о питании своих мужчин. Я стараюсь регулярно заваривать имбирный чай, готовлю 2 - 3 раза в неделю салат с курицей, авокадо, помидорами и сельдереем. И всегда на кухне у меня есть вкусный суп.





Алексей Козлов, врач-психотерапевт:

- Существует много способов, копинг-механизмов преодоления стрессов. Для кого-то это будет физическая культура, для кого-то - активный отдых на природе, медитации, хобби, оздоровительные процедуры (баня, сауна, моржевание). Каждый выбирает их себе сам. Как уберечь мужей? Разрешать, поощрять, поддерживать в этих начинаниях! А вот чего точно не должно быть, так это неправильного питания и, как следствие, лишнего веса, курения и злоупотребления алкоголем.





Ильгиз Гатауллин, профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА, заслуженный врач РФ и РТ, член-корреспондент АН РТ, председатель правления Научного общества онкологов РТ:

- Мужское здоровье - это полное физическое, моральное и материальное благополучие мужчины. Что касается физического здоровья, то его необходимо беречь смолоду. Самые простые правила: больше двигаться, быть привередливым в еде, не курить, ограничить алкоголь, излечивать до конца любое заболевание.

Хочу отметить, что наиболее характерные онкологические заболевания у мужчин - это рак толстой кишки и желудка, рак легких, рак предстательной железы. Число больных раком желудка уменьшается, но тем не менее остается достаточно большим. Для профилактики данного заболевания нужно соблюдать диету, содержащую большое количество свежих овощей и фруктов. Пища должна быть либо отваренной, либо приготовленной на пару. Особенно опасны продукты пережаренные, копченые, пересоленные, с большим количеством уксуса. Кстати, наличие прямых родственников, больных раком желудка, является весомым фактором риска. Для ранней диагностики необходимо с 45 лет регулярно проходить фиброгастроскопию.

Растет число больных раком толстой кишки. Для того чтобы уменьшить риск развития данной опухоли, необходимо ограничить потребление красного мяса, животного жира, а также лечить запоры. Увеличивает риск наличие в семье родственников, больных раком или полипами толстой кишки, желудка, раком молочной железы. С целью ранней диагностики рака после 45 лет важно проводить исследование кала на скрытую кровь и фиброколоноскопию. Для профилактики рака предстательной железы важно больше двигаться и ограничивать потребление острой пищи, пива, чтобы не было застойных явлений в полости таза.