27 и 28 февраля в Казани пройдет Международный конкурс профессионального мастерства по татарской национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова.

Его организаторы - Всемирный конгресс татар, Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана.

Конкурс назван в честь 90-летия кавалера ордена Ленина и ордена Дружбы народов, заслуженного работника торговли РСФСР, автора многочисленных книг по кулинарному искусству Юнуса Ахметзянова.

Почему международный конкурс? Да потому, что татарские диаспоры есть в каждой стране, даже в Австралии. В них особо чтят национальные традиции, культуру и самобытную национальную кухню. Цель, которую преследуют организаторы конкурса, - сохранить и пропагандировать исконно татарские блюда, настоящим знатоком и ценителем которых был Юнус Ахметзянов.

Участниками конкурса станут профессиональные кулинары Татарстана, регионов Поволжья и зарубежных стран. Они должны будут на практических заданиях приготовить лапшу, кияу пельмэне, супы, второе блюдо и блюдо к чаю. Важное условие - они должны быть приготовлены по классической технологии и по рецептам Юнуса Ахметзянова, а также по современной технологии. Оценивать будет не только жюри, но и зрители.