Накануне Дня защитника Отечества - праздника, который до 1993 года назывался Днем Советской Армии и Военно-Морского флота, мы обратились к тем, кто служил в армии, с вопросом: «Как на вас повлияла служба в армии?»



Тимур Сунгатов, призывник 2007 года:

- Считаю, армия помогла мне стать более ответственным и самостоятельным. Да и привычка самообслуживания осталась на всю жизнь. Это сейчас новобранцам выдают берцы и носки, а нам еще «повезло» узнать, что такое портянки. Конечно, было сначала непривычно из-за жесткой дисциплины. Например, после обеда мы могли прошагать часа полтора строевым шагом по плацу. В армии приходит понимание того, что за тебя никто тут ничего не сделает. Армия нужна, и отлынивать от нее не надо, своих сыновей я обязательно отправлю служить. Считаю, одного года, как служат сейчас, недостаточно. Чтобы понять, что такое армия, надо служить года два минимум.

Борис Писарев, призывник 1956 года:

- Самое ценное - то, что за три года службы я приобрел военную специальность. Мне посчастливилось оказаться в единственном в своем роде призыве из Казани, который направляли на целину в Казахстан. В военкомат я пришел прямо с выпускного вечера в педучилище. После целины, где мы, новобранцы, работали на току, нас перевезли в Вольск Саратовской области и 9 месяцев готовили на авиационных механиков - так в армии мы приобрели военную специальность. Позже меня перевели в город Зерновой, где я обслуживал двигатели реактивных самолетов. Как-то нашел трещинку и получил поощрение, съездил в отпуск домой. Многие, вспоминая армию, говорят о дедовщине. Хотя солдаты у нас служили со всего Советского Союза - из Белоруссии, Армении, Азербайджана, никаких случаев притеснений вспомнить не могу.

Леонид Горохов, призывник 1999 года:

- Не скажу, что армия прибавила мне самостоятельности или повлияла на формирование взглядов. Может быть, потому что я служил после окончания института, а в семье и так был за главного, вел домашнее хозяйство. Конечно, 18-летних армия дисциплинирует. Приходится и форму стирать самому, и гладить, и очередь к утюгу занимать. Особенно мне запомнились в армии марш-броски, выезды на полигоны, когда можно было пострелять из настоящего оружия, и ночные стрельбы. Незабываемые впечатления на всю жизнь!

Николай Павлов, призывник 1974 года:

- Техникой я интересовался всегда, а в армии к тому же приобрел специальности радиомастера и радиотелефониста. В жизни мне это очень пригодилось. Конечно, рассуждая о пользе службы в армии, можно отметить как плюсы, так и минусы. Новобранец может попасть в разный коллектив, тут уже многое от самого человека зависит, как он себя поведет. С другой стороны, где как не в армии молодых людей научат правильно заправлять кровать, аккуратно складывать форму, стирать, пришивать белый воротничок? Казалось бы, элементарные вещи, но некоторым новобранцам и они бывают не по силам. Трудности в армии случаются у всех, но все они преодолимы. Многое зависит в армии от командующего состава, порядка и дисциплины, которые ему удастся установить. Сейчас служат год, считаю, это мало.

Павел Стариков, призывник 2012 года:

- Армия - это прежде всего дисциплинированность. Меняешься и внутренне, и внешне. Большую роль играют тренировки, режим сна и питания, который в армии не меняется изо дня в день. Все это имеет огромное значение для физического состояния. Армия научила меня этой дисциплинированности. На самом деле мнения людей о том, стоит ли вообще идти в армию, разделяются. Перед службой в ракетных войсках стратегического назначения я заканчивал Суворовское военное училище, поэтому для меня армия всегда являлась чем-то естественным. Я считаю, что каждый настоящий мужчина должен пройти через армию, испытать это на себе. Многие говорят, что это бесполезная трата времени, но тем не менее, если с умом подойти к этому, ты приобретешь хорошую физическую форму, новые знания и навыки. Армия влияет на тебя так, как ты к ней относишься.

Денис Асабин, призывник 2010 года:

- После службы в армии я понял, что она действительно изменила меня в лучшую сторону. На многие вещи я уже не смотрел, как прежде, наивным мальчишеским взглядом. Армия помогла мне разобраться в себе, лучше узнать, какой я есть. Благодаря дисциплине, без которой на службе никак, научился верно и, что важно, рассудительно принимать решения, которые сыграли мне на руку. Не понимаю молодых людей, отлынивающих от службы в армии. Она закаляет тело и дух, делает тебя выносливее.