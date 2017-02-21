Картинка, увиденная в одном из казанских кафе: молодой человек с удовольствием рассматривает свои ногти и хвастается ими перед спутницей: «Смотри, как хорошо нарастили мне ногти. Еще пару процедур, и они станут идеальными!»



Признаться, меня смутило услышанное, но когда поделилась своим мнением со специалистами, то смутилась вдвойне. Оказывается, я отстала от жизни и совсем не современный человек. Наши мужчины уже вовсю используют услуги бьюти-индустрии и дают фору в этом деле многим представительницам прекрасного пола.

За подбородком - к хирургу





О том, что урезают и что наращивают себе мужчины, читателям «Казанских ведомостей» рассказала пластический хирург клиники пластической и реконструктивной хирургии Ирина Вяльшина.

- Ирина Мунировна, принято считать, что пластическая операция - удел женщин и медийных лиц. Так ли это?

- Давно уже не так. Представители сильного пола все чаще обращаются к услугам пластических хирургов и косметологов. Среди наших пациентов немало мужчин в возрасте 30 - 35 лет и старше. Причем они далеко не ВИП-персоны и не медийные лица, обычные менеджеры, руководители.

- Поговаривают, что мужчины не довольствуются только разглаживанием морщин. Им подавай омолаживание чуть ли не всего тела. Действительно ли это так и какие операции наиболее популярны у мужчин?

- Почти весь перечень операций, популярных у женщин. Это инъекции ботоксом, блеферопластика (подтягивание век), подтяжка лица, коррекция ушных раковин, лазерная шлифовка лица для удаления шрамов на лице.

- Что, шрамы нынче уже не украшают мужчин?!

- Судя по популярности этой процедуры у молодых пациентов, нет. Речь идет о последствиях подростковой угревой сыпи. Современные юноши не хотят мириться с ямочками и шрамами на лице, хотят иметь гладкую кожу, вот и обращаются за лазерной шлифовкой.

- Чтобы повысить мужественность своего образа, мужчины идут в спортзал. Или к вам тоже можно?

- Почему нет? Сейчас пластические хирурги могут создать любой образ по желанию пациента. Естественно, если нет на то медицинских противопоказаний. Хотите волевой квадратный подбородок, мужественные скулы? Пожалуйста, с помощью имплантов или липосакции можно достичь желаемого результата. Или пациент желает избавиться от женственной груди, хочет придать грудной клетке более рельефные очертания - нет проблем, все решаемо. О ринопластике даже не стоит говорить - это одна из востребованных операций как у мужчин, так и у женщин.

- Вы согласны с тем, что мужчины обращаются к пластическому хирургу, чтобы затем продать свое лицо, устраиваясь на новую, более престижную работу?

- Да, конечно. Поэтому наши пациенты - в большинстве своем люди, которые уже имеют жизненный опыт и хотят улучшения своего статуса, желают занять более высокую позицию. Они хотят выглядеть соответственно: дорого, молодо, мужественно, красиво. Как бы ни говорили, что встречают по одежке, а провожают по уму, первое впечатление от внешнего вида бывает очень сильным и зачастую влияет на судьбоносное решение.

- Воистину, мир за 10 лет перевернулся. То, что раньше вызывало у мужчин только насмешку, сейчас становится нормой жизни. Ирина Мунировна, вы не спрашивали своих пациентов, зачем им нужны такие радикальные меры для изменения внешности?

- У меня есть пациент, с которым мы работаем уже 15 лет. Ему исполнилось 58 лет. Первое его обращение в пластическую хирургию было связано с тем, что он женился на молодой женщине и поэтому хотел соответствовать своей избраннице. Сейчас обращается в клинику, чтобы поддержать свой образ. Быть моложавым, подтянутым теперь модно, это говорит о статусе успешного человека. Посудите сами, нависшие веки создают впечатление тяжелого, похмельного, утомленного лица. Пивной живот говорит о неправильном образе жизни. В современных офисах подобное не приветствуется.

Конечно, пластическая хирургия не может остановить процесс старения, она его замедляет. К нам приходят люди, которые не хотят мириться с природными данными или последствиями несчастных случаев. Они желают достичь идеала, и никто не может их в этом упрекнуть, тем более, когда есть возможность сделать это. Сейчас пластическая хирургия стала намного доступней. Тем более, люди, которые воспользовались ею, не скрывают и рассказывают о своих изменениях в лучшую сторону. Медиалица так вообще как живая реклама, пример того, как можно стать молодым. В финале пластических изменений я всегда задаю своим пациентам один и тот же вопрос: «Что поменялось после операции?» Неизменно получаю один ответ: «Я стал чувствовать себя уверенней». А внутренне уверенный мужчина и ведет себя соответствующе, он быстрее достигает успеха.

Зачем мужчине красота?

Помимо пластических операций мужчины стали завсегдатаями салонов красоты. Мы узнали у главного врача Центра красоты и здоровья, врача-косметолога, врача-дерматовенеролога Олеси Грицай, что больше всего интересует сильный пол.

- Олеся Анатольевна, мужчина, наращивающий ногти, - это нонсенс или правда жизни?

- Это современная реальность, которую нам надо принять как данность. Если лет пять назад и ранее представители сильного пола делали в салонах красоты только очищающие процедуры, то сейчас они активные пользователи широкого спектра услуг. Популярен у мужчин массаж лица, увлажнение, терапевтические подтяжки, микротоки и прочие уходовые процедуры. Активно посещают они маникюрно-педикюрные кабинеты, применяют парафинотерапию в уходе за руками, пятками. Любят антицеллюлитный массаж, обертывание, худеют, подтягивают кожу лица при помощи мезотерапии. Популярно у сильного пола обкалывание лица. А еще набирает популярность процедура, связанная с гипергидрозом, то есть повышенным потоотделением. Чаще всего за ней обращаются к нам офисные работники, которые должны выдерживать дресс-код и при этом избежать таких эстетически неприятных моментов, как мокрые от пота подмышки.

- Каков возраст ваших пациентов?

- От подросткового до пенсионного. Последних достаточно много, потому что пенсионный возраст сейчас ни о чем не говорит. И мужчины, и женщины помолодели, все ведут активный образ жизни. 50 - 60 лет - уже не пожилой, а самый активный возраст. Люди хотят выглядеть красиво, за собой ухаживают, и в этом направлении мужчины стали очень активными.

- Ваши клиенты-мужчины объясняют, зачем им нужна красота?

- Чтобы получить жизненный комфорт, социальный статус. Что примечательно, двигателем мужской индустрии красоты стали женщины. Они сами активно пользуются всеми бьюти-услугами и вовлекают в это своих спутников. Современные женщины, которые ухаживают за собой, вне возраста. И поэтому хотят видеть рядом с собой таких же мужчин.



P. S. Признаться, после беседы со специалистами весь мой скептицизм по поводу молодящихся мужчин пропал. Они вот за фигурой следят, избавляются от морщин, жира, следят, чтобы пяточки были нежными, хотят быть подтянутыми. А еще стало тревожно за молодых незамужних женщин: им, чтобы найти спутника жизни, надо соответствовать требованиям таких мужчин и как минимум разгладить морщинки на лице.

