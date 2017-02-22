Разъясните, пожалуйста, подробно, какие ежемесячные денежные выплаты получают федеральные льготники.

Фарид Загидуллин

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, федеральные льготники - это категория граждан, обеспечение которых льготами и мерами социальной поддержки осуществляется на основании федеральных законов и отнесено к полномочиям федерального уровня.

Виды выплат, которые полагаются федеральным льготникам

- ежемесячная денежная выплата (ЕДВ);

- дополнительное материальное обеспечение (ДЕМО).

Ежемесячная денежная выплата предоставляется отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.

Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты.

Если гражданин единовременно имеет право на ЕДВ по нескольким федеральным законам или иным нормативным актам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований по выбору гражданина.

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим право на ЕДВ по Закону Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС» и одновременно по другому нормативному правовому акту, устанавливается две ЕДВ.

Как и куда обращаться за ЕДВ

- лично, через представителя или по почте в территориальный орган Пенсионного фонда России;

- через «Личный кабинет гражданина» (www.pfr.ru).

Как получить ЕДВ

Изучите перечень категорий граждан, имеющих право на получение ЕДВ. Входите ли вы в их число?

Подготовьте документы, необходимые для назначения ЕДВ. Полный перечень документов можно узнать в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства или на сайте www.pfr.ru в разделе «Жизненные ситуации».

Подайте заявление на выплату ЕДВ и документы в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства или назначения пенсии (лично, по почте, через представителя либо через «Личный кабинет гражданина»).

Получите решение Пенсионного фонда России. Когда ваше заявление будет удовлетворено, Пенсионный фонд вынесет решение о назначении вам ЕДВ. Срок принятия решения - 10 дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документами. При отказе в установлении ЕДВ не позднее чем через 5 дней со дня вынесения решения ПФР должен вас известить с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения. Одновременно ПФР должен вернуть все документы.

Если вы пенсионер, ЕДВ получите вместе с пенсией тем же способом, которым получаете пенсию: через почту, через банк либо через другую организацию, занимающуюся доставкой пенсии. Для изменения способа доставки необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР, осуществляющий вам ежемесячную денежную выплату. Если вы не пенсионер, то ЕДВ также выплачивается ежемесячно. Способ доставки укажите в заявлении о назначении ЕДВ.