У меня пенсионный капитал формируется в управляющей компании. Хочу перевести свои пенсионные накопления из УК в негосударственный пенсионный фонд. Как это можно сделать?

Михаил



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, застрахованным лицам 1967 года рождения и моложе предоставлена возможность выбора варианта пенсионного обеспечения и страховщика в системе обязательного пенсионного страхования.

О праве выбора

Если формирование пенсионных накоплений осуществляется в Пенсионном фонде РФ, застрахованное лицо имеет право:

- выбрать один из двух инвестиционных портфелей государственной управляющей компании «Внешэкономбанк»;

- выбрать частную управляющую компанию из числа отобранных по конкурсу;

- перейти в негосударственный пенсионный фонд;

- отказаться от формирования накопительной пенсии и направлять 6% индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Если формирование пенсионных накоплений осуществляется в негосударственном пенсионном фонде, застрахованное лицо имеет право:

- выбрать другой негосударственный пенсионный фонд;

- перейти в Пенсионный фонд РФ, выбрав при этом инвестиционный портфель государственной управляющей компании (ВЭБ УК) или частную управляющую компанию из числа отобранных по конкурсу;

- отказаться от формирования накопительной пенсии и направлять 6% индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Заявления застрахованных лиц о выборе УК, о переходе (о досрочном переходе) из ПФР в НПФ, из НПФ в НПФ, из НПФ в ПФР, об отказе от формирования накопительной пенсии, об отзыве заявления об отказе и инструкции по их заполнению утверждены постановлениями правления Пенсионного фонда РФ от 09.09.2016 №850п и №851п.

При положительном решении рассмотренного заявления о переходе передача средств пенсионных накоплений осуществляется по истечении пятилетнего срока с года подачи заявления о переходе к новому страховщику.

То есть, если вы в 2016 году подали заявление о переходе в ПФР, в НПФ, или из НПФ в НПФ, средства пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода будут переданы выбранному страховщику до 31 марта 2021 года.

О досрочном переходе

Сохраняется возможность досрочного перевода пенсионных накоплений в выбранный застрахованным лицом НПФ или ПФР. Застрахованное лицо может перейти к новому страховщику в следующем году, подав заявление о досрочном переходе.

В случае досрочного перехода передача средств пенсионных накоплений осуществляется без учета инвестиционного дохода, поскольку капитализация инвестиционного дохода производится по истечении пятилетнего периода нахождения у одного страховщика. Если текущий страховщик показал убытки при инвестировании пенсионных накоплений, то они будут отражены на лицевом счете застрахованного лица.

То есть, если вы в 2016 году подали заявление о досрочном переходе в ПФР, в НПФ или из НПФ в НПФ, средства пенсионных накоплений (без учета инвестиционного дохода) будут переданы новому страховщику до 31 марта 2017 года.

Данные ограничения не касаются застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопления через ПФР, которые могут ежегодно осуществлять выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании). Поданные застрахованными лицами заявления о выборе ИП (УК) рассматриваются ПФР в срок до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления.

В случае подачи заявления о переходе застрахованное лицо имеет право на замену выбранного им страховщика либо инвестиционного портфеля (управляющей компании), указанного в заявлении о переходе, путем подачи уведомления о замене в ПФР.

При подаче заявления об отказе застрахованное лицо вправе отозвать его до конца года, в котором оно было подано, и продолжить формирование накопительной пенсии.

О «молчунах»

У тех застрахованных лиц, которые никогда не подавали заявления о выборе ИП (УК) или НПФ, так называемых «молчунах», с 2016 года новые пенсионные накопления перестали формироваться, а все страховые взносы, уплачиваемые работодателями, направляются на финансирование страховой пенсии. Что касается уже сформированных пенсионных накоплений, то у «молчунов» они инвестируются в расширенном инвестиционном портфеле государственной управляющей компании «Внешэкономбанк».

В соответствии с изменениями, предусмотренными положениями Федерального закона от 14.12.2015 №373-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования», в 2016 году, также как и в 2015-м, все страховые взносы граждан, уплачиваемые работодателями в рамках обязательного пенсионного страхования, в полном объеме (в размере 16%) направляются ПФР на финансирование страховой пенсии с индексацией расчетного пенсионного капитала (т. е. тариф страховых взносов на накопительную пенсию в 2016 году составляет 0%). При этом все ранее сформированные пенсионные накопления граждан по-прежнему инвестируются в УК или НПФ и будут выплачены в полном объеме с учетом инвестиционного дохода, когда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за ее назначением.

Застрахованные лица, которым с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые взносы, имеют право в течение 5 лет с момента первого начисления им взносов выбирать, на финансирование какой пенсии направить 6%. До принятия ими решения 6% тарифа будут перечисляться на финансирование страховой пенсии. Если застрахованное лицо по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления страховых взносов не достигло возраста 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря года, в котором он достигнет возраста 23 лет.