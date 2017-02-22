По привычке первые игры весенней части чемпионата принято считать началом сезона - многолетняя привычка да и здравый смысл дают о себе знать. Но каждая команда российского чемпионата начинает первые официальные игры в новом году, имея за своими плечами багаж первой части чемпионата.



И не всегда он, этот багаж, не тянет. Бывает, тяжким грузом висит, не позволяя кардинально улучшить положение команды.

Лидеры играют по весне на два фронта (исключение - ЦСКА и «Спартак»), пытаясь выжать максимум из еврокубка в этом сезоне и заодно добиться права играть в Европе по итогам сезона нынешнего.

Аутсайдеры чемпионата, в очередной раз столкнувшись с финансовыми трудностями (верными союзниками российского футбола), решают свои локальные задачи, а середняки пытаются, залатав бреши в платежной ведомости, решить задачу по продвижению вверх по турнирной таблице хотя бы на пару-тройку мест.

Среди последних и казанский «Рубин». Сейчас команда Хави Грасии находится на 9-м месте чемпионата РФПЛ, но отставание от заветного пятого места всего 5 очков. Так что позицию для стартового рывка в весенней части чемпионата можно считать удачной.

Особенно если учесть календарь первых трех поединков. В первом туре чемпионата 6 марта «Рубин» сыграет на выезде с «Анжи». Махачкалинский клуб - то самое слабое звено в реестре РФПЛ: финансовые проблемы довели клуб до состояния, которое принято формулировать как ставка на молодежь и собственных воспитанников. То есть «Анжи» продает все, что можно продать, и латает кадровые дыры на тришкином кафтане. А значит, есть шанс для «Рубина» играть в Каспийске на победу.

Следующий матч казанцы проведут дома на Центральном стадионе против «Оренбурга» 11 марта, в этом случае наша команда брать три очка просто обязана - «Оренбург» одержал в чемпионате всего две победы и по подбору игроков, и по финансированию явно уступает казанскому клубу.

И наконец, 18 марта «Рубин» на выезде сыграет с «Уралом» - команда из Екатеринбурга мало чем по мотивации, финансированию, подбору игроков и турнирному положению отличается от «Оренбурга».

Так что если набрать в этих матчах 9 очков, то вполне можно будет считать задачу попадания в еврокубки выполненной, в остальных матчах нужно будет лишь не разбазарить добытое преимущество. Но сказать просто, а вот как эту задачу сделать явью?

Существенная поправка - состояние полей в марте в России аховое и на мерзлом грунте мастерство игроков нивелируется, на первый план выходит физическое состояние и функциональная готовность.

Могут возразить - казанский «Рубин» начинает сезон 1 марта на газоне Центрального стадиона четвертьфинальным матчем Кубка России против новосибирской «Сибири». В этом турнире можно, выйдя в финал, также гарантировать себе попадание в зону еврокубков. Но даже если допустить, что «Рубин» с большой долей вероятности одержит в этом матче победу, то впереди с той же долей вероятности его будет поджидать на своем газоне клуб «Краснодар», а это, согласитесь, соперник опытный и во всех линиях сбалансированный. Впрочем, волков (или в данном случае «быков») бояться - в футбол не играть.

С чем же подходит «Рубин» к старту в весенней части сезона?

Для начала еще в межсезонье руководство клуба при консультациях с главным тренером стало избавляться от балласта. И не всегда эти решения были ожидаемы. Но законы футбольного финансирования диктуют свои правила, да и финансовый fair play пока никто не отменял. «Рубин» отдал в аренду Самуэля Гарсию, перевел в швейцарский «Грассхоппер» Эмиля Бергстрема, в аренду в московский «Локомотив» перешел Соломон Кверквелия. С Марко Девичем контракт продлен не был, и он теперь будет радовать ростовских болельщиков. Также в аренду в «Терек» отправился кандидат в сборную России Магомед Оздоев, фактически расстались в команде и с Динияром Билялетдиновым.

Удивительный факт: при этом казанцы не сделали пока никаких приобретений, но, видимо, их было слишком много в прошлом сезоне. Время собирать камни, и время их разбрасывать - в аренду, например. Правда, пока еще не до конца решен вопрос о трансфере Алексея Миранчука из столичного «Локомотива» - информация все еще противоречивая.

Во всяком случае освобождается платежная ведомость, а это теперь ставится во главу угла в клубе.

Заседания попечительского совета официально еще не было, но сайт клуба подтвердил - генеральный директор Ильгиз Фахриев отныне будет директором спортивным и заниматься станет исключительно спортивными функциями. А вот на его место приходит Рустем Саяхов - человек из концерна «ТАИФ», именно он будет выправлять финансовую сторону клубной жизнедеятельности.

Если же говорить непосредственно о делах чисто футбольных, то в это межсезонье «Рубин» провел с десяток контрольных матчей, причем состав всегда варьировался, результат при этом показан был весьма удачный - всего одно поражение, а вот победы над московским «Спартаком» (4:2) и болгарским ЦСКА (4:2) дорогого стоят. Особенно если принимать во внимание тот факт, что играла команда под тренировочными нагрузками.

Да, это были контрольные, а не официальные матчи, и все же результаты (да и сам футбол) внушают оптимизм.

Так что удачи, футболисты и тренеры, верим в нашу общую победу!