Говорят, выращиванием баклажанов в нашей полосе занимаются либо новички (им, как известно, всегда везет), либо самые опытные огородники-любители. «Середнячки», попробовав раз-другой, отказываются от дальнейших опытов с этой культурой: возни много, а урожай - 2 - 3 небольших горьковатых плода с куста. Наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА предлагает попробовать дать этой культуре еще один шанс и навсегда определиться, стоит ли тратить на нее силы и время.

С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ. Чтобы теплолюбивые баклажаны успели дать урожай в наших краях, их выращивают через рассаду. Если на каком-то этапе рассада погибнет, шанса повторить посевы не будет - тепла и света короткого лета для полноценного роста и развития растений может не хватить. Поэтому важно вырастить здоровую рассаду баклажанов с первой попытки.

ВРЕМЯ. Баклажаны отличаются длительным периодом роста. Техническая спелость даже скороспелых сортов наступает через 80 - 100 дней после появления всходов. Чтобы выиграть время, сеять нужно за 2 - 2,5 месяца до высадки рассады на постоянное место. Знатоки утверждают, что 60-дневная рассада дает урожай на 50 - 58% меньше, чем 70 - 80-дневная. Поэтому баклажаны высевают, начиная с последней декады января и продолжая в феврале.

ПОДГОТОВКА. Солидные фирмы продают уже подготовленные к посадке семена. Свои или приобретенные по случаю для профилактики можно подержать 20 - 30 минут в растворе марганцовки. Потом промыть водой и на сутки поместить в питательный стимулирующий раствор: 1 ч. л. нитрофоски или древесной золы, или жидкого гумата натрия на 1 л теплой воды. Затем семена баклажана проращивают во влажной среде при температуре 25 - 30°С. При посадке наклюнувшихся семян всходы появятся уже на 5 - 6-й день.

ПОСЕВ. Почва для рассады должна быть плодородной, рыхлой, легкой, с нейтральной или слабокислой реакцией. Можно смешать 4 части низинного торфа, 3 части перегноя или компоста и часть речного песка. На ведро смеси добавляют 3 спичечных коробка суперфосфата и стакан древесной золы (или полстакана сульфата калия).

Семена погружают на глубину 1 - 1,5 см, засыпают и слегка уплотняют грунт. Посевы накрывают пленкой, помещают в теплое (20 - 26°С) место.

Листья у рассады крупные, поэтому густо посаженные растения затеняют друг друга и вытягиваются. В индивидуальной «таре» им комфортней. Если рассаду выращивают в общих емкостях, потребуется пикировка.

СВЕТ И ТЕПЛО. Как только появятся всходы, рассаду на 6 - 7 дней переносят на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14 - 16°С. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 23 - 25°С, в пасмурную - до 18 - 22°С днем и 16 - 17°С ночью.

Каждые два-три дня емкость с рассадой разворачивают к окну на 180°, чтобы освещенность сеянцев была равномерной. Дополнительное освещение включают с 8 до 20 часов. Интересно, если освещать рассаду круглосуточно, растения будут себя прекрасно чувствовать, цвести, но плодов не завяжут. Поэтому в конце рассадного периода советуют прикрывать растения с 8 вечера до 8 утра колпаком из темной бумаги.

ПОЛИВ И ПОДКОРМКА. Первые 10 дней рассаду поливают раз в неделю теплой (25 - 28°С) водой. Позднее недостаток влаги может привести к преждевременному одревеснению стебля и значительному снижению урожайности. В то же время при высокой влажности воздуха и попадании воды на листья баклажаны страдают от грибных заболеваний и ожогов.

В начале выращивания рассаде достаточно тех питательных веществ, которые находятся в рассадной смеси, но по мере роста растениям потребуется подкормка комплексным удобрением с микроэлементами.

ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ. За две недели до высадки на постоянное место рассаду закаляют - при температуре воздуха 15°С и выше днем сначала приоткрывают оконную раму, а затем выносят ящики на балкон, постепенно приучая растения к условиям открытого грунта. Важно в период закалки не допускать холодного сквозняка - он может погубить растения.

Высадку рассады в парники начинают с середины мая (когда уже нет опасности весенних заморозков), в открытый грунт - в первой декаде июня под пленку или нетканый материал.

К этому времени правильно выращенная рассада должна быть коренастой - высотой около 16 - 25 см, иметь разветвленную корневую систему, 8 - 9 настоящих листьев и небольшие бутоны. Если нет возможности содержать растения в теплице, их держат под пленкой или нетканым укрывным материалом. И тут уж все зависит от погоды летом. Будет тепло - будут и завязи.

Дальнейший уход - мульчирование, полив, две-три подкормки травяным настоем, ручной сбор колорадского жука. Необходимо также регулярно обрезать отмирающие листья и слабые плоды.

Даже если результат снова разочарует, не спешите убирать растения баклажанов осенью. Зелень этих растений очень любят колорадские жуки, поэтому здесь их очень удобно собирать и уничтожать, чтобы уменьшить весеннюю популяцию вредителей. Хоть какая-то польза!