В преддверии Дня защитника Отечества на карте Казани появилось еще одно место, связанное с именем настоящего героя. 22 февраля в школе №113 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника школы - Героя России Марата Ахметшина.

3 июня 2016 года капитан Марат Ахметшин, начальник разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 9-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа, геройски погиб при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике. В ходе боя с боевиками ИГИЛ (запрещенная в Российской Федерации организация) получил многочисленные ранения, от которых скончался в госпитале.

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2016 №300 капитану Марату Радиковичу Ахметшину за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных задач, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

На открытии мемориальной доски присутствовали близкие и родственники Марата Ахметшина, военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин, глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев, учителя и учащиеся школы.

Школе, в которой обучался Марат Ахметшин с 1988 по 1997 год, присвоено почетное название МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №113 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя России М.Р.Ахметшина».

- Есть такая профессия - Родину защищать. 23 Февраля мы всей страной поздравляем тех, кто избрал эту профессию своей судьбой, - сказал глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев. - Сегодня мы открываем мемориальную доску в честь человека, который в стенах школы №113 получил настоящее воспитание. Марат Ахметшин совершил свой подвиг честно, мужественно, как и подобает настоящему офицеру.

31 августа в Казанском кремле состоялось посмертное вручение звезды Героя России семье погибшего. Отец Марата Радиковича Радик Ахметшин выразил благодарность всем, кто помог увековечить память о его сыне.

- Я горжусь тем, что мы вырастили такого честного человека. Гордимся, что он не уронил честь и достоинство российского офицера, - сказал Радик Ахметшин.

Марату Ахметшину было 35 лет. У него остались жена и трое детей.